Daniele Scardina ufficializza la relazione con la Leotta

Daniele Scardina e Diletta Leotta sono ormai una coppia fissa ed è arrivata in queste ore anche la consacrazione social. È stato il campione di pugilato a condividere uno scatto che lo vede ritratto in compagnia della giornalista sportiva a Miami, durante la preparazione del suo prossimo incontro.

Diletta e Daniele si frequentano dalla scorsa estate, quando erano spesso stati avvistati insieme a Ibiza. " Niente di serio ", dicevano in coro i ragazzi per non creare, e crearsi, aspettative su qualcosa che stava nascendo. L'attrazione fisica tra loro era innegabile, così come l'intesa e il coinvolgimento. Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno trascorso insieme un'intera estate prima che il pugile tornasse a Miami per prepararsi a un importante incontro autunnale per la difesa del titolo internazionale. Per mesi i due sono stati separati, dall'esterno sembrava che la loro storia fosse finita con gli ultimi tramonti estivi, lunghissimi e infuocati.

In autunno ecco un nuovo incontro, sempre sul ring che li ha fatti incrociare per la prima volta. Lui era lì per combattere, lei per raccontare le sue gesta per l'emittente televisiva per la quale lavora. Una serata all'insegna dello sport che si è poi conclusa a casa di Diletta Leotta, dove entrambi si rifugiarono dopo una cena veloce. Li hanno rivisti solo il mattino dopo e forse è lì che hanno capito che qualcosa di serio stava nascendo tra loro. Daniele Scardina è poi tornato a Miami per proseguire i suoi allenamenti ma a dicembre la coppia si è concessa un viaggio alle Maldive, una breve fuga per capire se stavano davvero andando nella direzione giusta. Terminate le vacanze si sono nuovamente divisi, hanno preso direzioni opposte e sarebbero dovuti rimanere lontani per alcuni mesi, almeno fino alla fine dell'inverno, quando Daniele Scardina tornerà in Italia per un altro importante incontro.