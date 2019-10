Demi Lovato si battezza nel fiume Giordano: "Vivo una nuova fase spirituale"

È un momento di grandi cambiamenti per Demi Lovato. La cantante statunitense, uscita dal rehab nel novembre 2018 dopo il ricovero per overdose di droga, sta compiendo una vera e propria trasformazione. Maggiore consapevolezza di se stessa e del suo corpo (pubblicando sui social foto senza ritocchi e dove la cellulite è in bella mostra) e delle sue potenzialità e doti canore (firmando con il nuovo manager delle popstar, Scooter Braun). La crescita di Demi Lovato passa, però, anche dai ritrovati valori legati alla famiglia e alla spiritualità. Lo ha confermato lei stessa durante il recente viaggio in Israele.

Attraverso i suoi profili social, la Lovato ha ammesso di aver vissuto lontano da Dio e dalla fede per lungo tempo, ma di vivere un momento di cambiamenti interiori: " C'è qualcosa di assolutamente magico in Israele. Non ho mai sentito un tale sentimento di spiritualità o connessione con Dio ... Mi mancava da alcuni anni. La spiritualità è così importante per me ... essere battezzata nel fiume Giordano (lo stesso posto in cui Gesù fu battezzato).... non mi sono mai sentita più rinnovata in vita mia. Questo viaggio è stato molto importante per il mio benessere, il mio cuore e la mia anima. Sono grata per i ricordi che ho e l'opportunità di essere in grado di riempire con Dio il vuoto che c'era nel mio cuore ".