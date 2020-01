Il dolore di William: "Non potrò più proteggere mio fratello come prima"

La Megxit, ovvero l’addio dei duchi di Sussex alla vita pubblica di corte, ha portato grande sconforto tra i membri della Royal Family. Stando al Mirror, il principe William si sarebbe aperto con un amico, al quale ha confessato tutta la sua tristezza per l’allontanamento del fratello, con il quale il rapporto si era incrinato dopo il fidanzamento con Meghan. William, da sempre molto legato al fratello minore, aveva consigliato ad Harry di non correre troppo con l'ex attrice.

“ Ho protetto mio fratello tutta la vita ed ora non posso più farlo. Siamo entità separate ”, questo lo sfogo di William con l’amico. E ancora: “Sono triste per questa cosa. Tutto ciò che possiamo e posso fare, è supportarli e sperare che un giorno torneremo ad essere sulla stessa lunghezza d’onda. Vorrei che fossimo un’unica squadra”. Dalle parole del primogenito di Carlo e Diana si percepisce il dolore fraterno per una decisione che ha scosso non solo la famiglia reale, ma anche l’opinione pubblica. Harry e Meghan hanno annunciato, attraverso un comunicato su Instagram, la loro intenzione di abbandonare i doveri da membri “senior” della Royal Family, per dedicarsi ad una vita indipendente. I Sussex, da sempre impegnati in prima linea nel sociale, soprattutto per quanto riguarda le tematiche ambientali, vivranno tra Canada e Gran Bretagna.

Ma la regina non ha preso bene la decisione del nipote, e si trova a dover affrontare la seconda emergenza all’interno della famiglia, dopo il recente scandalo del principe Andrea. Pare che Sua Maestà abbia convocato i nipoti William e Harry e il figlio Carlo per un briefing in cui discutere del futuro della famiglia e dell’abbandono dei Sussex. Dispiaciuta ma anche risoluta, Elisabetta ha intenzione di risolvere l’affaire Megxit entro martedì 14 gennaio.