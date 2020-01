Eleonora Daniele fa shopping col pancione

La notizia della gravidanza ha permesso ad Eleonora Daniele di vivere in assoluta libertà la dolce attesa della sua Carlotta, la bimba che la conduttrice aspetta e che ha scelto di chiamare come l’amata nonna.

Convolata a nozze lo scorso settembre con l’imprenditore Giulio Tassoni, la Daniele aveva perso le speranze di poter diventare mamma. Poi, la scorsa estate, un piccolo ritardo l’ha portata a fare il test di gravidanza e scoprire che la sua vita stava cambiando. Trascorsi i primi mesi, sempre molto delicati per una donna che aspetta il primo figlio, Eleonora Daniele ha voluto condividere la gioia dell’arrivo di Carlotta anche con i suoi telespettatori, annunciando in prima persona a Storia Italiane di essere incinta.

Una notizia che ha colto di sorpresa i fan e che ha fatto immediatamente il giro della rete, ma soprattutto ha permesso alla conduttrice Rai di poter vivere in assoluta libertà un momento così magico, incurante dell’eventuale presenza dei paparazzi. Ecco, quindi, che il settimanale Chi pubblica le prime foto che ritraggono Eleonora Daniele con il pancione dopo la notizia della gravidanza. La Daniele viene colta dai fotografi mentre, durante una passeggiata di shopping, si accarezza dolcemente il pancione. Occhiali scuri, pantaloni comodi e scarpe basse: così il volto di Storie Italiane ha scelto di passeggiare in un momento di relax, mentre sembra intenta a scegliere gli abiti che le faranno compagnia nei mesi futuri, quando la pancia diventerà sempre più rotonda.

L’attesa della prima figlia, intanto, ha reso profondamente felice sia Eleonora Daniele che il marito, Giulio Tassoni, che hanno già scelto la madrina di battesimo della piccola. Come annunciato a Domenica In, infatti, sarà proprio Mara Venier ad accompagnare la bambina per il suo primo Sacramento e l’annuncio è stato colto con stupore misto a commozione da parte del volto Rai. Secondo la Daniele, è stata proprio la Venier a portarle fortuna: dopo la sua ultima ospitata a Domenica In in cui parlò del desiderio ardente di diventare mamma, arrivò la lieta novella.