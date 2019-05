"Vai a consolare tua sorella", ma Fabrizia De André dice no al GF

Barbara d’Urso ci ha provato a chiedere a Fabrizia De André di entrare per qualche giorno nella Casa del Grande Fratello per stare accanto alla sorella Francesca, ma lei ha scelto di rimanere a casa con il figlio che ha la priorità su tutto e tutti.

Dopo la notizia del tradimento di Giorgio Tambellini, Francesca De André ha vissuto momenti molto difficili tra le mura di Cinecittà. Per l’intera diretta non è riuscita a trattenere le lacrime e, concluso l’appuntamento in prima serata con il GF, la sorella di Fabrizia ha continuato a piangere ininterrottamente. Il risveglio non è stato dei migliori e fino a ieri pomeriggio l’umore della ragazza sembrava essere pessimo. Proprio per questo motivo, Barbara d’Urso ha ospitato Fabrizia negli studi di Pomeriggi Cinque e ha provato ancora una volta a convincerla ad entrare nella Casa per sostenere e confortare la sorella.