Il tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio è falso?

Mentre la rete si accanisce contro Riccardo Scamarcio, presunto amante di Clizia Incorvaia, ex moglie del suo migliore amico, Francesco Sarcina, su “Dagospia” si starebbe facendo largo un’altra pista. “ I rumors - si legge sul popolare sito web - r accontano un’altra storia: la moglie di Sarcina si è inventata la storia con l’attore solo per chiudere il matrimonio con il cantante delle Vibrazioni ...”.

Un’ipotesi suggestiva che scagionerebbe completamente Scamarcio e che sta facendo il giro del web, accendendo il dibattito sui social dove sono in tanti a chiedersi se davvero e per quale motivo la bionda showgirl sia arrivata a tanto pur di chiudere per sempre la sua storia d’amore con Sarcina.



Intanto, il triangolo Scamarcio-Sarcina-Incorvaia continua a tenere banco sui media grazie ai suoi toni da melodramma. Gli elementi ci sono tutti: eros, passione, tradimenti. La fashion blogger fin dalle prime ore ha smentito quanto rivelato dall’ex marito a “Il Corriere della Sera”, definendo il suo racconto come "privo di fondamento" e riservandosi di replicare a breve, mentre Scamarcio continua a trincerarsi nel più assoluto silenzio.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?