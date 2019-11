Fedez e le foto della Ferragni nuda, ma è solo uno scherzo de Le Iene

La trasmissione Le Iene continua ad indagare sulle tecnologie del deepfake e - per verificarne l'attendibilità - ha sottoposto Fedez ad un crudele esperimento in cui gli sono stete mostrate delle foto (false) di Chiara Ferragni nuda.

Il deepfake è una tecnologia che porta alle estreme conseguenze la "vecchia" tecnica del fotomontaggio e che, grazie all'intelligenza artificiale, invece di sostituire i volti su immagini già esistenti, riesce a ricostruire la parte che si intende rimpiazzare e a renderla coerente con il resto dell'immagine, sia che si tratti di foto che di video. Nelle ultime settimane, queste tecnica è salita alla ribalta grazie all'uso che ne ha fatto Striscia la Notizia per creare dei falsi video di politici.

A Le Iene, Matteo Viviani sta portando avanti delle inchieste per analizzare questo preoccupante fenomeno e nell'ultima puntata della trasmissione si è concentrato sul cosiddetto deep nude, ovvero l'uso delle tecnologie di deepfake per creare foto e video falsi con finalità pornografiche. Il servizio si apre col caso di Fabiana, una maestra delle elementari che è stata vittima di deep nude. Le sue innocenti foto in costume sono diventate delle immagini di nudo grazie all'intelligenza artificiale che ha imparato a "conoscere" i dettagli del corpo umano e a ricostruirli in maniera dettagliata.

Proprio per capire l'attendibilità di tali tecniche, Le Iene hanno deciso di sperimentarle su Fedez e Chiara Ferragni. Al rapper sono state mostrate alcune foto in cui la moglie appariva nuda, senza però metterlo al corrente che tali immagini fossero state modificate grazie al deep nude. Fedez all'inizio è rimasto sbalordito e preoccupato per la presenza delle foto senza veli della moglie in rete.

Successivamente, pur rimanendo visibilmente scosso, ha suggerito che si trattasse di fotomontaggi o di immagini photoshoppate. Nemmeno Fedez, però, è sembrato convinto di tale spiegazione perché non erano visibili tracce di modifiche grossolane e il corpo sembrava proprio quello di Chiara Ferragni, tranne che per un piccolo particolare, un piercing all'ombelico che adesso la bionda imprenditrice digitale non ha.

Ma per il cantante la delusione arriva presto: al telefono Chiara spiega che in passato portava il piercing. Allora Fedez decide di inviare le foto incriminate alla moglie. La risposta di Chiara toglie ogni dubbio e ogni preoccupazione al marito: "Sono photoshoppate, ho le foto originali in costume". Il rapper sembra rincuorato ma allo stesso tempo preoccupato dalla precisione di questa tecnologia, che può portare a brutte sorprese per tutti e ha chiosato: "Io provo gratitudine nei confronti del web, ho iniziato a far musica mettendo i video su Youtube, poi col tempo capisci che è un camminare sul filo del rasoio, tra fake news e odio".

