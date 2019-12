Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis con Claudia Coppola

Archiviata in maniera definitiva la relazione con Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra aver ritrovato l’amore accanto ad una modella: Claudia Coppola.

Da sempre sotto l’occhio attento del gossip, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato accostato a numerosissimi volti femminili da quando la sua celebre relazione con la De Lellis è giunta al capolinea. Il loro è stato un amore costellato da momenti di alti e bassi che hanno raggiunto l’apice con la separazione definitiva e le seguenti rivelazioni di Giulia su ciò che accaduto veramente: nonostante lei pensasse che Damante potesse essere il suo uomo per la vita, si è dovuta ricredere dopo aver scoperto i numerosi tradimenti di cui era stata vittima.

E, se la influencer ha trovato ben presto l’amore accanto ad Andrea Iannone, Andrea Damante ha preferito concentrarsi sul lavoro da dj mettendo in secondo pianto l’aspetto sentimentale. Dopo numerosi gossip che parlavano di suoi flirt con Chiara Montemurro, Viviana Vizzini e misteriose ragazze di cui non si conosceva l’identità, ecco che il settimanale Chi pubblica il bacio tra l’ex di Giulia De Lellis e la sua nuova fidanzata: Claudia Coppola. Pare essere proprio lei la ragazza che è riuscita a far capitolare il bel Damante, giovane tra i più ambiti degli ultimi tempi.

Dopo la fine della sua storica relazione con la De Lellis, infatti, è partito il toto nomi sulla possibile nuova fiamma di Andrea che, nel frattempo, non ha disdegnato brevissimi flirt e storie fulminee. Il suo nome è stato addirittura accostato a quello di Belén Rodriguez: era stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a parlare di una notte di passione che l’ex tronista e la showgirl argentina avrebbero vissuto quando lui era ancora impegnato con Giulia De Lellis. In merito, però, è intervenuta proprio Belén smentendo categoricamente ogni insinuazione infondata e spiegando che lei e Damante si conoscono perché amico dei suoi fratelli, Cecilia e Jeremias.

Le aspiranti corteggiatrici di Andrea, intanto, dovranno mettersi il cuore in pace: pare che lui abbia deciso di mettere la testa a posto accanto alla modella da più di 45mila follower, Claudia Coppola.