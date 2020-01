Gf Vip, Clizia Incorvaia torna su Sarcina: "Non sono mai stata fedifraga, sono stata una geisha"

Clizia Incorvaia è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che sta giocando meglio le sue carte all'interno della Casa. Bellissima e vogliosa di riscattarsi, l'influencer è entrata nel reality condotto da Alfonso Signorini dopo una difficile separazione con il suo ex marito, il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Una storia d'amore di diversi anni, che ha dato una bimba come frutto, che si è conclusa tra i rancori e le polemiche solo pochi mesi fa.

Tra i due sono volate reciproche accuse pubbliche di tradimento, con Sarcina che ha addirittura accusato la sua ex moglie di averlo tradito con il testimone di nozze, l'attore Riccardo Scamarcio. Per lunghe settimane c'è stata una battaglia mediatica a distanza tra loro, che è stata messa a tacere solo per il bene della loro bambina. Ora che Clizia Incorvaia è all'interno della Casa, per lei è inevitabile parlare del suo matrimonio fallito con i coinquilini e dalle sue parole si evince che sono ancora molti i punti da chiarire da entrambe le parti. L'influencer pochi giorni fa ha dichiarato di non cercare nessun flirt all'interno del Grande Fratello, perché la rottura con Sarcina è ancora troppo fresca e a casa c'è la bambina che la aspetta ma ha ammesso di provare interesse verso Paolo Ciavarro. La Incorvaia è corteggiata anche da Ivan Gonzalez, che per lei sembra avere una vera e propria cotta, ma per il momento non sembra intenzionata a lasciarsi andare.

Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di prendere in mano le redini del percorso di Clizia Incorvaia e di farla parlare della sua relazione finita con Francesco Sarcina, nel tentativo di raccontare la sua verità e di provare a mettere a tacere alcune malelingue. L'intervento di Alfonso Signorni con la Incorvaia si è reso necessario perl'intervista concessa da Francesco Sarcina al quotidiano Leggo. Il conduttore ha fatto leggere le dichiarazioni del musicista alla sua ex moglie, dandole la possibilità di replicare.