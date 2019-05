Giulia De Lellis rimanda l'uscita del suo libro: colpa di Damante e Irama?

Da corteggiatrice di Uomini e Donne a influencer: la carriera di Giulia De Lellis vola e la ragazza si cimenta con la scrittura di un libro la cui uscita si dice sia stata posticipata a causa della sua vita sentimentale assai travagliata.

Personaggio da milioni di follower, la De Lellis ha iniziato a suscitare la curiosità del pubblico per la sua storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante. Una relazione lunga che ha conosciuto dei momenti di alti e bassi che si sono conclusi con un addio, ma non definitivo. Secondo i rumors, infatti, Giulia e Andrea pare si fossero riavvicinati e avessero deciso di vivere la loro storia con tranquillità prima di darla nuovamente in pasto al gossip e ai giornali. Paparazzati insieme in atteggiamenti intimi a passeggio per Milano, hanno preferito non commentare, ma nelle ultime ore al nome dei due (ex?) fidanzati si è accostato nuovamente quello di un altro ex della De Lellis, il cantante Irama.

Secondo il settimanale Spy, infatti, il debutto di Giulia De Lellis nei panni di scrittrice del primo libro autobiografico, pare sia stato rimandato proprio a causa dell’ex vincitore di Amici. “ Giulia De Lellis avrebbe dovuto lanciare il suo libro in questi giorni, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di posticipare l’uscita – si legge sul magazine - . Pare che ci sia da rivedere il capitolo legato a Andrea Damante. I rumors raccontano infatti di un riavvicinamento al cantante Irama ”. Un vero e proprio scoop che ha lasciato sbigottiti i fan dei Damellis, soprattutto dopo l’ultima frecciatina di Giulia a Damante negli studi di Uomini e Donne.