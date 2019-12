I ladri svaligiano la casa della Iena Roberta Rei

Brutta sorpresa per la Iena Roberta Rei che ha ricevuto la sgradevole visita dei ladri, che le hanno lasciato la casa a soqquadro.

Roberta Rei è già da tempo una apprezzata inviata de Le Iene, ma negli ultimi mesi è entrata ancor di più nel cuore del pubblico di Italia 1 in qualità di conduttrice del programma stesso. La ragazza, infatti, insieme a Nina Palmieri e a Veronica Ruggeri, compone il trio tutto al femminile che - in un profluvio di ricci e simpatia - si alterna con quello maschile (composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filipo Roma) alla conduzione della puntata domenicale del programma.

Come già era successo qualche mese fa al suo collega Viviani, anche Roberta Rei ha passato un brutto momento quando è tornata a casa e ha trovato tutto sottosopra: dei ladri hanno fatto irruzione e svaligiato il suo appartamento. La donna ha deciso di denunciare l'accaduto anche sul suo profilo Instagram. Nella foto si vede uno scorcio della camera da letto in cui regna la confusione: l'armadio è stato aperto e i vestiti sono stati gettati a terra e sul letto, dove fanno bella mostra di sè anche molte scatole di varie dimensioni - forse di scarpe e di gioielli - che appaiono aperte e svuotate del loro contenuto.

A commento dell'immagine, Roberta Rei ha scritto: "Un disordine che visto così sembra pure colorato". Purtroppo, però, l'amara realtà non può lasciare spazio all'ottimismo: "Ma sono solo dei ladri che hanno pensato bene di entrarci in casa e rubare tutto". L'inviata e conduttrice de Le Iene ha confessato di aver deciso di postare quanto accaduto al fine di sfogarsi un po'. E proprio per buttar fuori tutta la sua rabbia, si è rivolta direttamente ai ladri: "Quello che vi auguro, neanche ve lo dico". Anche se non entra nel dettaglio, le intenzioni di Roberta Rei sembrano ben chiare.

A rincuorare Roberta Rei e ad esprimerle vicinanza ed affetto non ci hanno pensato solo i suoi fan, ma anche i colleghi della trasmissione di Italia 1. Matteo Viviani scrive: "Cavolo Roby mi spiace!!". Nicolò De Devitiis cerca di far forza all'amica: "Daje Robertina". L'ex Iena Pablo Trincia esprime "tanta solidarietà", e anche Antonino Monteleone Giulio Golia manifestano disappunto per quanto accaduto.

