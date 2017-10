Inserzionisti in allarme spaventano la Rai: "Fazio cambi format"

Fabio Fazio non brilla più. La stella dal maxi contratto sembra aver iniziato un lento declino e non macina più gli ascolti di un tempo.

Come sottolineava Laura Rio sul Giornale qualche giorno fa, lunedì Che tempo che fa non ha raggiunto il 10% di share, soglia minima per uno show del genere, anche in seconda serata, trainato peraltro dalla partita della Nazionale.

Un flop che si sarebbe già ripercosso sugli incassi pubblicitari di Mamma Rai e in particolare su quelli della domenica di Raiuno. Secondo Dagospia, tra gli inserzionisti "c'è fibrillazione". Al punto che il dg Mario Orfeo sarebbe già corso ai ripari: "Non potendo cambiare Fazio in corsa, avrebbe chiesto al conduttore di cambiare format", spiega il sito di Roberto D'Agostino.