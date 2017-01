Lucas Peracchi rompe il silenzio e replica (duramente) a Uomini e Donne

La diatriba tra Uomini e Donne e Lucas Peracchi continua. Ora a parlare è l'ex tronista del programma che tra i commenti di Instagram rincara la dose contro la produzione.

Per capire meglio cosa sta succedendo, è bene fare un passo indietro. Lucas è salito sul trono a marzo 2016 e dopo alcune settimane la produzione ha capito che si era messo d'accordo con Giulia Carnevali. Peracchi "stava allungando il brodo" per ottenere più visibilità e quindi portarsi a casa più serate.

Dopo essere stato scoperto, ha lasciato il trono e ha vissuto (per poco) la sua storia con Giulia. Passa qualche mese e Lucas Peracchi, in una discussione fra i suoi fan, scrive: " Ma in che mondo vivi? Credi ancora a Uomini e Donne? Sveglia! È televisione. Magari potessi raccontare tutto tutto tutto. Tu sei la classica sfigata bimba minchia che crede ancora all’amore vero a Uomini e Donne…Credi ancora a Babbo Natale? Sì, ci sono andato per soldi. E gli altri perché sono lì, per amore?" . Il messaggio non passa inosservato alla produzione che immediatamente manda in onda un filmato che lo inchioda.

Il video non era mai stato pubblicato per "non creare ulteriori disagi all'ex tronista", ma visto il suo comportamento è stato necessario. Nel filmato, infatti, viene mostrato Lucas mentre racconta di aver preso in giro tutti, la produzione, Giulia e le sue corteggiatrici. Racconta di aver finto solo per visibilità e per guadagnare qualche soldo in più. E viste le offese e insinuazioni che Peracchi aveva fatto nei confronti di Uomini e Donne, la Fascino P.G.T., società che produce il programma, aveva deciso di procedere per vie legali.

Ora, dopo questo scambio di accuse, Lucas Peracchi, che aveva scelto la strada del silenzio, scrive un messaggio su Instagram nel quale rincara la dose nei confronti di Uomini e Donne. " Siccome non ho nulla da perdere - scrive l'ex tronista per rispondere alle critiche e offese dei fan - perché quel mondo non fa per me, perché dovrei dire ca...te? A quale scopo? Io ho sempre lavorato e ne vado fiero, leccare il culo non fa per me".