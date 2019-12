Moreno Merlo ha avuto una relazione con un noto stilista?

Lo scontro a distanza tra Paola Caruso e Moreno Merlo si arricchisce di un particolare che viene dal passato: secondo il settimanale Oggi, il ragazzo avrebbe avuto una frequentazione burrascosa con uno stilista molto noto.

Negli scorsi mesi, sembrava che Moreno Merlo potesse essere l'uomo giusto per regalare finalmente un po' di serenità alla vita di Paola Caruso. La coppia si mostrava innamorata e il ragazzo aveva instaurato anche un tenero rapporto con Michelino, il figlio della ex "Bonas" di Avanti un altro!. Poche settimane fa, però, la relazione è giunta al capolinea nel peggiore dei modi e tra i due sono volati stracci.

Dai salotti di Barbara d'Urso, Paola e Moreno si sono lanciati pesanti accuse con strascichi che hanno richiesto anche l'intervento delle autorità. La Caruso ha dichiarato di essersi sentita usata dal compagno, che avrebbe tentato di sfruttarla economicamente e per ottenere visibilità. Merlo, dal canto suo, ha rivelato di essere stato picchiato dalla bionda showgirl. I due sono lontani da un chiarimento e sicuramente arriveranno nuovi sviluppi su questa complicata storia.

Intanto, però, dalle pagine del settimanale Oggi arriva un particolare inedito dal passato di Moreno Merlo. "In pochi sanno che nel passato sentimentale del bel Moreno, c’è già stata un po’ di burrasca", scrive Alberto Dandolo. Il magazine lancia poi l'indiscrezione sul ragazzo: "Ha avuto una lunga e discussa frequentazione con un notissimo stilista, interrottasi poi bruscamente e per questioni, si disse, di gelosia".

Da queste parole si intuisce che tale relazione potesse essere nota in determinati ambienti, visto che si parla anche di una spiegazione ufficiale - la gelosia - per quanto riguarda la fine della stessa. In molti adesso si chiedono chi sia il "notissimo" stilista ma Oggi non fornisce ulteriori dettagli su questa "discussa frequentazione", rilanciando con un enigmatico interrogativo: "Cosa accadde davvero tra l’ex della Caruso e l’uomo della moda?".

Come reagirà Paola a queste nuove rivelazioni sulla vita del suo ex Moreno Merlo? Nel caso in cui tali rumors si rivelassero fondati, la Caruso dovrebbe fare i conti con questo nuovo particolare sull'uomo che ha amato e potrebbe capire di più su una relazione in cui ha creduto, rimanendo in seguito scottata.

