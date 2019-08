Paola Caruso pubblica il video di sua mamma (adottiva) con il figlio

Sono stati mesi di forti emozioni per Paola Caruso che, in diretta televisiva, ha condiviso col pubblico gioie e dolori della sua vita familiare.

Un rapporto finito male col suo ex le ha regalato due emozioni immense: suo figlio Michelino e l'incontro con la madre biologica. Paola Caruso è stata adottata dalla famiglia che l'ha cresciuta e proprio durante la sua partecipazione a Domenica Live per parlare della fine della sua relazione, la signora Imma ha capito di essere la sua madre biologica e ha scritto a Barbara d'Urso. A Live - Non è la d'Urso è arrivata la prova del Dna: la signora Imma era davvero la madre naturale di Paola.

Ma l'emozionante incontro aveva scatenato gli odiatori del web che avevano criticato il comportamento della Caruso, che sembrava essere più vicina alla madre ritrovata che a quella che l'aveva cresciuta. In realtà dietro tutto questo c'erano delle questioni puramente logistiche: la signora Wanda, madre adottiva di Paola, abita in Calabria e non gode di buona salute, mentre la showgirl risiede a Milano e con un bimbo piccolo è difficile spostarsi per lunghe distanze.

Adesso, però, Paola ha colto l'occasione delle vacanze estive per passare un po' di tempo nella sua Calabria insieme a mamma Wanda e ha pubblicato un tenerissimo video della nonna che tiene in braccio il nipotino e lo culla. La nonna stringe forte il piccolo che sembra trovarsi a proprio agio tra le braccia sicure di Wanda. Con questo video Paola Caruso sembra voler zittire chi in questi mesi ha giudicato la sua travagliata vita e scrive: "La nonna è sempre la nonna".

Sul profilo Instagram della ex Bonas di Avanti un altro! appaiono spesso foto del piccolo Michelino con la nonna Wanda, mentre la madre naturale Imma compare solo nelle immagini dei loro incontri nel programma di Barbara d'Urso.

