Elisabetta "vieta" al principe Andrea di incontrare Trump

A causa della chiacchierata intervista del principe Andrea, circa i legami con il pedofilo Jeffrey Epstein, la regina Elisabetta e il figlio maggiore Carlo hanno deciso di vietare ad Andrea gli impegni pubblici. A mettere in difficoltà l'intera Royal Family è stato il tenore dell'intervista rilasciata dal principe, le cui risposte hanno creato diverse polemiche. Ed ora arriva, come c'era da aspettarsi, la notizia di un'altra esclusione del duca di York da un evento pubblico importante, dopo il divieto di recarsi in visita ufficiale in Bahrein.

Come riporta il Mirror , per odine di Sua Maestà, Andrea non parteciperà all’evento organizzato della NATO, a cui presenzierà Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti volerà in Gran Bretagna per il 70esimo anniversario dell’alleanza NATO, al cui incontro saranno presenti diversi membri della Royal Family e molti capi di stato. Tra gli esponenti della famiglia reale ci saranno la duchessa di Cambridge, il principe Carlo e la moglie Camilla, il conte di Wessex e il duca e la duchessa di Gloucester. Non prenderanno parte all’incontro il principe William, in viaggio in Medio Oriente e il principe Harry e Meghan Markle, che partiranno per la California.

Appare chiaro quindi, che il vero escluso dall’evento sarà Andrea, il cui ritiro a vita privata si vocifera sarebbe solo temporaneo, almeno finché non verrà chiarita la sua posizione all’interno dello scandalo Epstein. L’immagine del duca, caduto in disgrazia dopo le imbarazzati accuse di Virginia Giuffre di aver fatto sesso con lei quando era minorenne, è peggiorata ulteriormente dopo la sua decisione di rilasciare un’intervista per la BBC, lasciando nel più profondo imbarazzo i suoi familiari. A quel punto, l’unica soluzione plausibile per riabilitare il nome della famiglia reale britannica, appariva il divieto al figlio prediletto di Elisabetta di presenziare agli impegni pubblici.