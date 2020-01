Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, lo scatto hot scatena il web: "Avete ritrovato il sesso?"

Solo qualche settimana fa, Rosa Perrotta raccontava come fosse cambiato il rapporto con il compagno Pietro Tartaglione dopo la nascita del piccolo Domenico, dando adito a pettegolezzi riguardo una presunta crisi con il fidanzato.

“ Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima – aveva confidato la ex tronista riguardo l’intimità con il padre di suo figlio - . C’è un calo del desiderio allucinante. Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre. All’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio ”. Erano bastate queste parole, quindi, ad alimentare le voci riguardanti una crisi di coppia tra i due ex volti di Uomini e Donne così, infastidita dal pettegolezzo, la Perrotta era intervenuta per mettere le cose in chiaro.

“ Se ci volevano in crisi per fare un po’ di gossip, va bene, poco importa. La gente non vede l’ora di parlare di crisi e tradimenti – aveva tuonato lei via social - . Io da donna onesta ho parlato della difficile situazione che una donna può vivere dopo il parto[...] Da qui a dire che io ho un problema con il mio uomo, passa l’oceano. Abbiate il coraggio di ascoltare e non sentire[...]Quante moraliste, parliamo sempre delle stesse ca...te. Che noia! ”. Così, dopo lo sfogo social, i pettegolezzi sembravano essere stati messi a tacere, ma lo scatto hot pubblicato da Pietro sul suo profilo Instagram ha scatenato la reazione di un hater.

La coppia, ritratta mentre si lascia andare a momenti di effusione all’interno di un ascensore, è stata presa di mira da uno dei loro detrattori che, rifacendosi alle ultime dichiarazioni di Rosa, ha commentato con sarcasmo: “Avete ritrovato il sesso? Attenti a come commentate non si sa mai lei si infuria di nuovo”. La replica stizzita della Perrotta, però, non si è fatta attendere. “ Ma menomale che mi infurio se mi scrivono certe cose sul mio uomo – ha sbottato la ex tronista, rifacendosi anche ad alcuni apprezzamenti su Pietro che la avrebbero molto infastidita - . ‘ Quant’è b..o, me lo scop....’!’. Tutta la vita una che si infuria che una che accetta tutto con apatia per compiacere gli altri ”.

L’applauso virtuale dei suoi follower non si è fatto attendere e la maggior parte degli utenti della rete hanno apprezzato e condiviso l’intervento di Rosa.