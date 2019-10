Sara Tommasi si racconta: "Ho visto la morte in faccia"

Sara Tommasi ha attraversato un periodo molto scuro negli ultimi anni, fatto di eccessi e di sregolatezze che l'hanno allontanata dal mondo televisivo. Oggi, la showgirl è tornata a parlare e a raccontare alcuni dettagli inediti, svelando i retroscena e i suoi sogni per il futuro.

Per diversi anni, Sara Tommasi è stata al centro delle cronache per i suoi comportamenti borderline. La causa di base è sempre stata il bipolarismo, condizione patologica che nel suo caso veniva aggravata dall'uso di droghe, dall'abuso di alcol e da psicofarmaci. La sua debolezza l'ha resa una facile vittima di persone senza scrupoli, che l'hanno usata per i loro beceri interessi. “ Mi davo a tutti e tante persone hanno approfittato di me. Mi facevano fare qualsiasi cosa perché non sapevo dire di no ”, ha detto Sara Tommasi in una nota stampa. Proprio a causa di questi anni di disordine e caos, la showgirl si è allontanata dal mondo dello spettacolo, dove era uno dei personaggi femminili più apprezzati all'inizio degli anni Duemila.

Nel suo racconto, la Tommasi ripercorre senza entrare nei dettagli la sua notte più lunga, quella nella quale ha rischiato di morire: “ Ricordo una notte di qualche tempo fa. Ero scappata da Terni ed ero finita in una casa con alcolizzati e tossicodipendenti. Senza entrare nei dettagli, lì ho visto la morte in faccia. Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi e mi ha salvato la vita facendomi ricoverare. ”