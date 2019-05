La sorella di Francesca De André attacca il Gf: "Circo degli orrori"

Francesca De André è stata al centro dell'ultima puntata di Grande Fratello 16: prima ha appreso in diretta che il fidanzato l'ha tradita e poi lasciata con un post su Instagram, mentre successivamente ha avuto un duro scontro con Cristiano Malgioglio.

In una serata così difficile, la nipote di Faber ha potuto contare sul supporto e sul conforto della sorella Fabrizia, che ha speso parole dolci per la ragazza, sia nella Casa che fuori. Parole più dure sono invece arrivate da un'altra sorella, Alice, che ha fatto un post su Instagram in cui - per difendere Francesca - ha attaccato la produzione del programma. Alice De André, che a differenza di Fabrizia non condivide la stessa madre con Francesca, ha usato parole forti contro il reality, definito un "circo degli orrori".

A commento di una immagine tutta nera, Alice ha scritto parole dure: "Ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori. Sono seriamente preoccupata, ormai ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’odiens [audience, NdR] del trash". In queste frasi, Alice usa termini estremamente gravi: setta, abuso e strumentalizzazione sono parole forti, più adatte alla cronaca giudiziaria che alla televisione.

Il post continua con frasi ancor più di impatto: "Persone psicologicamente vulnerabili circuite e indotte a svendere i propri sentimenti, la propria vita e il proprio passato con l’illusione di essere protetti e amati incondizionatamente da chi invece è il loro boia". In questo caso l'attacco sembra diretto in particolare a Barbara d'Urso che in trasmissione spesso ricorda di essere affezionata a Francesca De André. Alice non risparmia nemmeno il pubblico del programma: "Siamo ritornati agli orrori del circo quando si esibivano i fenomeni da baraccone per allietare un pubblico di sadici perversi".

La giovane afferma di provare dolore nel vedere Francesca "in questo inferno". "Le mando tutto il mio amore e spero che quando uscirà capirà chi veramente tiene a lei", aggiunge l'ultimogenita di Cristiano De André. Il post si conclude con un ulteriore attacco al Grande Fratello, di cui Alice sembra augurarsi una chiusura repentina: "Spero con tutto il cuore che vi fermino al più presto, carnefici della verità e dei sentimenti". "Mi fate orrore", chiosa la ragazza.