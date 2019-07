Un tatuaggio è per sempre: ​le coppie vip si amano così

Un tempo si scrivevano le lettere per dichiarare i propri sentimenti al partner. Oggi si continua a scrivere, ma con l’inchiostro sulla pelle. I tatuaggi sono diventati il nuovo modo per dimostrare al compagno le proprie emozioni e sono tante le coppie vip che si giurano amore in questo modo.

Gli ultimi a suggellare il proprio legame con un tatuaggio sono stati Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez: i due, che si sono innamorati sulle spiagge de L’Isola dei famosi, hanno deciso di andare a vivere insieme a Milano e, dopo una breve crisi dovuta (si dice) ad una ex di Uomini e Donne, la coppia è tornata a farsi vedere insieme. Per mettere a tacere le voci su una imminente rottura, Soleil e Jeremias si sono fatti fare lo stesso tatuaggio alla base del collo e hanno documentato tutto sui social.

Ma la Sorgè e il fratellino di Belén non sono certo i primi ad essersi fatti incidere sulla pelle una dichiarazione d’amore. Come loro, anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno deciso di suggellare i sentimenti che nutrono uno nei confronti dell’altra tatuandosi sul polso il nome del fidanzato. “ Nessuno può sapere dal principio quanto dura una storia d’amore ... se poco o per sempre ... ma vero amore è anche questo....è una pazzia che dura per tutta la vita ”, ha scritto su Instagram l’ex volto di Temptation Island.

Tra i volti vip che si sono “marchiati” a vita per amore ci sono anche Beatrice Valli e Marco Fantini. Lei ha convinto il compagno a farsi il primo tatuaggio: un quadrifoglio, che i due si sono incisi sul polso come simbolo di felicità e fortuna.

Anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, usciti da poco da Uomini e Donne, non hanno resistito alla tentazione di dichiararsi il proprio amore con un tatuaggio: la corona di re per lui e quella di regina per lei sulla spalla.

Tra i volti noti che hanno deciso di imprimere per sempre sulla pelle l’amore per il proprio compagno, ci sono anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Per loro la parola “Love” spezzata a metà: una parte sul braccio di lui e un’altra su quello di lei.