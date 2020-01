Thomas Markle accusa Meghan: "Ha ​distrutto la famiglia reale per soldi"

Non c’è pace per Harry e Meghan che dopo essersi rifugiati in Canada, dicendo definitivamente addio alla famiglia reale, continuano a essere "perseguitati" dai paparazzi. Il principe Harry ha minacciato azioni legali se non verrà preservata la loro privacy, e intanto, su un altro fronte, altra benzina viene gettata sul fuoco. A farlo è il padre della duchessa di Sussex, Thomas Markle, che ha duramente attaccato figlia e genero in un’intervista rilasciata a Channel 5 dopo che lo aveva già fatto la sorella Samantha Markle.

Il padre di Meghan Markle non ha risparmiato la figlia da un attacco frontale senza precedenti, definendola un’arrivista e capace di distruggere una famiglia intera. Tutto per un’unica questione, i soldi: " È deludente perché in realtà ha realizzato il sogno di ogni ragazza. Ogni ragazza voleva diventare una principessa. Lei c’è riuscita e ora sta buttando via tutto. Perché? Sta gettando via tutto per soldi. Evidentemente tre milioni di sterline e una casa di ventisei camere da letto non erano abbastanza per loro ". Thomas Markle non ha risparmiato dalle accuse neppure il principe Harry: " Per me è imbarazzante. Quando si sono sposati hanno assunto l'obbligo di far parte dei reali e di rappresentarli. Questa è una delle più grandi istituzioni della storia e loro la stanno distruggendo, indebolendo e la stanno rendendo squallida e ridicola. Penso che entrambi si stiano trasformando in anime perse, non so cosa stiano cercando ".