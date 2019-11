Travaglio si scontra con Giannini: "Sei ossessionato da Di Maio"

Marco Travaglio e Massimo Giannini protagonisti di una lite sul caso ex Ilva. Coinvolti nella trasmissione Otto e mezzo in onda su La7 condotta da Lilli Gruber, i due non se le sono mandate a dire. Il giornalista de Il Fatto quotidiano ha esordito sulla questione incolpando il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: " Ha sbagliato prima, quando ha fatto balenare la possibilità che quello scudo fosse eterno. Invece M5S, Pd, Italia Viva e LeU hanno avuto ragionissima quando gliel'hanno tolto ".

Tuttavia la vera problematica non è rappresentata dallo scudo penale, così come ha confermato il premier Giuseppe Conte, e perciò se l'è presa con i passati governi: " Durante 7 anni la magistratura di Taranto cerca di far rispettare le norme di minima decenza, di sicurezza per i lavoratori e di garanzia per la salute dei cittadini e viene tempestata di decreti fatta dai governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni per salvare costoro dalle conseguenze delle loro azioni e dall'azione della magistratura ". Nel corso di questi anni " sono stati approvati 11 decreti che venivano chiamati 'Salva Ilva' " ma che in realtà erano " antigiudici " e che avevano l'obiettivo di " neutralizzare ogni volta le ordinanze dei giudici, che puntavano a far rispettare le regole all'Ilva ". Intanto ora i giallorossi - giudicati colpevoli dalla maggioranza degli italiani - devono fare i conti con la richiesta da parte di ArcelorMittal relativa ai 5mila esuberi come condizione per " assicurare la continuità aziendale ".

"Sei ossessionato da Di Maio"

Il giornalista de La Repubblica poi è intervenuto per affermare che " bisogna aggiungere anche Conte perché nel Conte I viene messo lo scudo ", ma Travaglio gli ha risposto: " Io capisco che voi dovete fare la vostra propaganda. Io stavo parlando di un'altra cosa che non è lo scudo. Sto continuando a cercare di farvi capire che lo scudo non c'entra niente ".