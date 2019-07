Victoria Beckham risponde a Mel B: "Spice Girls? No grazie! Scelgo la famiglia e la moda"

" Dire di no richiede coraggio e a me ne è servito molto per decidere di non andare in tour con le Spice Girls e passare per l’unica che diceva: 'Sapete, non mi va proprio di farlo perché le cose non sono più come un tempo ' ”. Parola di Victoria Beckham che attraverso “Vogue Germany”, in cui posa nuda in copertina, strategicamente coperta da una giacca, ha voluto rispondere alle polemiche innescate da Mel B durante una puntata di “Good Morning Britain”.

In quella occasione, intercettando il malumore dei fan che si aspettavano che Victoria facesse, come promesso, una apparizione almeno a Londra, con marito e figli, per seguire il concerto finale di Wembley, Mel B aveva detto di non conoscere i motivi per cui la Beckham sembrava quasi voler prendere le distanze dalla band di cui un tempo faceva parte.

“ Mi dispiace che non abbia mai trovato il tempo di fare un salto almeno per salutarci durante il tour. Sarebbe stato bello vederla almeno l’ultima sera a Londra, non dico sul palco, ma almeno tra il pubblico. Non so perché si comporti così, ma ormai siamo tutte adulte e non ci resta che rispettare la sua scelta ", aveva dichiarato una Melanie Brown visibilmente costernata davanti alle telecamere del talk show inglese.