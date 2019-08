Il calciomercato di giornata: Icardi agita l'Inter

Ufficialità, accordi, arrivi e colpi di scena: la conclusione del calciomercato comincia a farsi sentire e con lei anche l'ansia da parte dei club. Mattinata di arrivi quella di oggi: a Cagliari è atterrato Giovanni Simeone, pronto per vestire la maglia rossoblu. Queste le sue prime parole: " Venire qui è stata una scelta di cuore. Ho sentito il Pata Castro che mi ha convinto a scegliere Cagliari. Firmerò il contratto dopo aver svolto le visite mediche, sono pronto per giocare ". A Torino è invece approdato Diego Laxalt: in attesa del comunicato che ufficializzi il suo arrivo è stato immortalato con la maglia granata.

Le trattative di giornata

Il Napoli ha chiuso per Fernando Llorente: l'attaccante spagnolo svincolato sosterrà le visite mediche entro il weekend per poi firmare il contratto che lo legherà ai partenopei.

Doppia notizia in casa Juventus: da una parte l'acquisto per il futuro Kwang-Song Han; dall'altra la lesione del crociato per Chiellini. Non è da escludere un'operazione last minute per rimpiazzare il difensore bianconero.

La Roma intanto presenta Smalling: l'ex Manchester United ha firmato fino al 30 giugno 2020. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. Il difensore trentenne ha dichiarato: " Sono molto contento di essere qui e lo sono stato non appena ho saputo dell’interesse della Roma e della possibilità di fare un’esperienza con una grande squadra, con grandi ambizioni. Era quello di cui avevo bisogno e sono fortunato a essere qui ". I giallorossi avrebbero poi chiuso l'affare relativo a Nikola Kalinic: prima di definire ufficialmente l'arrivo del croato, si aspetta la cessione di Schick al Lipsia.

Tanto movimento in casa viola: dall'Uruguay è arrivato in Italia Martin Caceres che ha firmato un contratto annuale per il suo ritorno in Serie A. Anche la compagine sarda si è resa protagonista di questa giornata: in città è arrivato Olsen. Queste le prime parole del portiere danese ex Roma: " Sono molto contento, è un'occasione per rilanciarmi in vista dell'Europeo ".

Ritorno nel campionato italiano per Matteo Darmian: il terzino destro del Manchester United firmerà un contratto con il Parma. È atteso in città nelle prossime ore; le parti hanno trovato un accordo per 1.5 milioni di euro.

Rinforzo anche per il Bologna, che accoglie tra le sue braccia Nicolas Domínguez: il centrocampista di proprietà del Club Atlético Vélez Sarsfield si trasferisce a titolo definitivo in terra emiliana.

E infine, certamente non per ordine di importanza, ecco il clamoroso colpo di scena targato Mauro Icardi. Dopo le apparenti aperture per un possibile addio, puntuale arriva la notizia choc: stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'argentino farà causa all'Inter, chiedendo il reintegro e un risarcimento danni quantificato in un milione e mezzo di euro.

