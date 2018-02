Neymar, è giallo sull'infortunio

La prima stagione di Neymar con il Paris Saint-Germain potrebbe essere già finita, dopola distorsione alla caviglia e la frattura al quinto metatarso del piede destro subite contro l'Olympique Marsiglia.

Il mistero sull'infortunio

Secondo quanto riferisce il sito Globoesporte, in Brasile, l'attaccante carioca avrebbe deciso di operarsi per essere sicuro di recuperare al 100% in vista dei Mondiali di Russia. Questo vorrebbe dire per Neymar almeno due mesi di stop e un ritorno in campo non prima di maggio. L'attaccante brasiliano, arrivato in estate dal Barcellona al Psg per 200 milioni, salterà il ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid.