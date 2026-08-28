Lavrov: “Mosca pronta ad ascoltare nuove proposte”. Pesanti raid russi contro le città ucraine. E a Kherson si esorta all’evacuazione

La Russia è pronta ad ascoltare possibili nuove proposte per la soluzione del conflitto ucraino, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una intervista all’emittente tv Rbc. Come riporta l’agenzia Interfax, Lavrov ha ricordato l’atteggiamento degli Stati Uniti che nelle scorse settimane si erano detti " interessati a risolvere la crisi ucraina", aggiungendo “che bisognava cercare nuovi approcci”. Ma “la Russia è pronta ad ascoltare nuove proposte” - ha spiegato il ministro - “e nel frattempo, continuiamo a lavorare sul campo”. Lavrov ha ricordato le parole del presidente russo Vladimir Putin, secondo cui la Russia è sempre pronta a negoziare, ma non “dichiarerà alcun cessate il fuoco durante i negoziati”. “L’incendio si spegnerà solo quando ci sarà un accordo completo e a lungo termine”, ha sottolineato il ministro. Commentando gli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie, i magazzini e le infrastrutture civili russe, Kiev sta tentando di destabilizzare la società, ha aggiunto. Per Lavrov “non dobbiamo cedere ai tentativi che lo stesso Volodymyr Zelenskyy sta attivamente fomentando con il sostegno degli europei per destabilizzare la nostra società. Il tutto mentre i Paesi occidentali - ha affermato - “rimangono vergognosamente in silenzio”. Secondo Lavrov “purtroppo, sia il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres che il Commissario per i diritti umani Türk tacciono” perché “si sono schierati chiaramente e fermamente dalla parte del regime ucraino”.