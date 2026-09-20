Maxi attacco ucraino contro Mosca: decine di droni intercettati dalla difesa russa, colpita una raffineria

Una donna e due bambini piccoli sono rimasti uccisi in un attacco russo nel villaggio di Hlevakha, nel distretto di Fastiv, nell’oblast’ di Kiev. Lo ha riferito il governatore Tymur Tkachenko. “Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa perdita”, ha scritto Tkachenko dopo l’attentato. “Le mie più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime. Questa è una tragedia irreparabile.” Le vittime sono una donna di 39 anni e suo figlio di 2 anni, insieme a una bambina di 3 anni, secondo quanto riportato dalla Polizia nazionale ucraina . Non è stato immediatamente chiaro se la bambina fosse anche lei figlia della donna. Secondo le prime informazioni, un drone russo avrebbe colpito un’abitazione a Hlevakha, uccidendo tre persone e ferendo una terza donna, ha riferito la polizia. Nell’attacco sono state danneggiate alcune case e un veicolo . In una delle abitazioni è scoppiato un incendio, poi domato, mentre i servizi di emergenza continuavano a operare sul posto.