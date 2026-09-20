Maxi attacco ucraino contro Mosca: decine di droni intercettati dalla difesa russa, colpita una raffineria

Nuovo scambio di colpi nel conflitto tra Russia e Ucraina. L’esercito del Paese invaso ha lanciato decine di droni contro la capitale della Federazione, nel pieno delle elezioni parlamentari. Le forze del Cremlino hanno risposto colpendo un centro commerciale a Dnipro e la regione di Kiev.
1.110 droni lanciati dagli ucraini sulla Russia la scorsa notte
Sono stati 1.110 i droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Ne dà notizia il ministero della Difesa russo, affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Oltre alla regione di Mosca, sono state prese di mira le regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk, Ryazan, Tula, Kaluga, Vladimir, Nizhny Novgorod, Tambov, Voronezh, Lipetsk, Smolensk, Orel, Rostov, Volgograd, Saratov, Samara, e il territorio di Krasnodar.
A Kiev bombardati fabbrica di componenti elettronici e centro dati
Le forze russe hanno condotto attacchi con droni la scorsa notte su Kiev e su Odessa, colpendo in particolare nella capitale la fabbrica di componenti elettronici Radionix e il centro dati B-Mobile, utilizzato anche per la trasmissione di informazioni di intelligence. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca. A Odessa, aggiunge il dicastero, sono stati bombardati una nave mercantile “che aveva trasportato carichi di uso militare” e un centro logistico della società Nova Pochta “utilizzato per lo stoccaggio e la distribuzione di carichi militari”.
Sindaco Mosca, maxi-attacco di droni ucraini per disturbare le elezioni
Il sindaco di Mosca ha accusato l’Ucraina di aver lanciato, nelle ultime ore, un attacco “senza precedenti” che ha coinvolto oltre 1.600 droni diretti verso la Russia, con l’obiettivo - a suo dire - di “perturbare” le elezioni legislative. Secondo Sergej Sobjanin, da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1.600 droni, di cui “450 erano diretti verso Mosca”. “Questo attacco senza precedenti era chiaramente pianificato allo scopo di perturbare le elezioni. Il nemico non vi è riuscito”, ha affermato su Telegram, mentre i russi votano domenica per il terzo e ultimo giorno delle prime elezioni legislative dall’inizio dell’offensiva russa su larga scala contro l’Ucraina, nel febbraio 2022.
Attacco droni su Mosca, 2 morti e colpita raffineria
Nella notte Mosca e la sua regione sono state colpite da attacchi co droni e il bilancio è di 2 morti, una raffineria petrolifera danneggiata e oltre 30 voli a terra negli aeroporti. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass, precisando che le due vittime sono un uomo ucciso a Orekhovo-Zuyevo e una donna a Sofyino, nella regione di Mosca. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha dichiarato che le forze di difesa aerea hanno respinto il più grande attacco con droni nemico contro Mosca, con oltre 1.600 droni respinti a partire da ieri. Ha dichiarato inoltre che l’attacco alla capitale era stato pianificato per ostacolare le elezioni della nona Duma di Stato.
Mosca, attacchi informatici ai sistemi di voto durante le elezioni parlamentari
Le autorità russe hanno dichiarato che i sistemi di voto elettronico e le infrastrutture di comunicazione sono stati oggetto di un attacco informatico, mentre il Paese entra nel terzo giorno di votazioni per la Duma di Stato, composta da 450 seggi, che sono iniziate il 18 settembre e si concluderanno stasera. Si tratta delle prime elezioni parlamentari in Russia da quando Mosca ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. Il partito Russia Unita, allineato al Cremlino, domina attualmente la camera bassa del parlamento.
Kiev, cinque feriti in attacco russo a centro commerciale a Dnipro
E’ di 5 feriti l’esito dell’attacco russo a un centro commerciale di Dnipro. Lo ha dichiarato Oleksandr Ganzha, capo dell’Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. I russi hanno colpito un centro commerciale a Dnipro, provocando un incendio. Secondo i media locali e i video diffusi dal luogo dell’attacco, si tratta del centro commerciale “New Continent”.
Mosca, intercettate decine di droni di Kiev verso la capitale russa
Le autorità russe hanno riferito di aver intercettato decine di droni ucraini diretti a Mosca, nell’ambito di un attacco notturno su vasta scala che ha preso di mira diverse regioni della Russia. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che la difesa aerea ha abbattuto dei droni in avvicinamento alla capitale, precisando in seguito che il numero totale degli abbattuti è salito a 76. Ha aggiunto che i soccorritori stanno operando nei luoghi in cui sono caduti i detriti dei droni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Le autorità aeronautiche russe hanno temporaneamente limitato le operazioni negli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky, vicino a Mosca, durante la notte, citando problemi di sicurezza aerea.
Kiev, governi di tutto il mondo chiudano o limitino centri culturali statali russi
L’Ucraina ha formalmente esortato i governi di tutto il mondo a limitare o chiudere i centri culturali statali russi, accusando la rete di essere utilizzata per la disinformazione, la destabilizzazione e lo spionaggio. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, puntando il dito contro Rossotrudnichestvo, l’agenzia governativa russa che gestisce le cosiddette Case russe all’estero e affermando che Mosca utilizza le istituzioni culturali e umanitarie come parte di una più ampia campagna per influenzare l’opinione pubblica al di fuori della Russia . “L’aspetto pnformativo della guerra moderna non va sottovalutato”, ha affermato Sybiha , sostenendo che la Russia sta conducendo una battaglia globale per l’opinione pubblica attraverso una rete di organizzazioni e canali di comunicazione. L’Ucraina ha contattato i governi di tutto il mondo e ha fornito, secondo quanto affermato da Sybiha, argomentazioni a favore della limitazione delle attività dei centri o della loro chiusura definitiva. Ha aggiunto che le Case Russe continuano a operare in almeno sette paesi europei, con una rete ancora più ampia in Africa, Asia e Sud America. “La nostra casa comune europea non è il luogo adatto per ‘case russe’ che promuovono la propaganda di guerra”, ha affermato Sybiha.
Una donna e 2 bambini piccoli uccisi da drone rurro nell'oblast' di Kiev
Una donna e due bambini piccoli sono rimasti uccisi in un attacco russo nel villaggio di Hlevakha, nel distretto di Fastiv, nell’oblast’ di Kiev. Lo ha riferito il governatore Tymur Tkachenko. “Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa perdita”, ha scritto Tkachenko dopo l’attentato. “Le mie più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime. Questa è una tragedia irreparabile.” Le vittime sono una donna di 39 anni e suo figlio di 2 anni, insieme a una bambina di 3 anni, secondo quanto riportato dalla Polizia nazionale ucraina . Non è stato immediatamente chiaro se la bambina fosse anche lei figlia della donna. Secondo le prime informazioni, un drone russo avrebbe colpito un’abitazione a Hlevakha, uccidendo tre persone e ferendo una terza donna, ha riferito la polizia. Nell’attacco sono state danneggiate alcune case e un veicolo . In una delle abitazioni è scoppiato un incendio, poi domato, mentre i servizi di emergenza continuavano a operare sul posto.
Allarme per droni in volo su Kiev
A Kiev è stata dichiarata una “situazione di pericolo a causa di droni”. Lo ha comunicato con un messaggio su Telegram il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi “immediatamente nei rifugi antiaerei”.