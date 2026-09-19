Houthi: “Non siamo in guerra con l’Italia, ma i vostri aerei sono in Arabia Saudita”. Attaccato l’aeroporto di Riad

Fiamme e fumo nero sono visibili nei pressi dell’aeroporto internazionale di Riad. Lo riferisce l’Afp che cita due residenti della capitale saudita. “Abbiamo visto fumo nero e fiamme in direzione dell’aeroporto”, ha dichiarato uno di loro. Nella notte tra venerdì e sabato, l’Arabia Saudita ha diramato allerte per il rischio di attacchi sulla capitale – per la prima volta dalla ripresa delle ostilità con gli Houthi dello Yemen – seguite da forti esplosioni udite in città. Il sito di tracciamento aereo FlightRadar24 riferisce di “problemi gravi” all’aeroporto della capitale saudita con voli cancellati e in ritardo.