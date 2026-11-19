Con oltre venti leader e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, l’Europa prova a stringere i bulloni del bricolage diplomatico con cui costruirsi uno spazio negoziale al tavolo delle trattative trilaterali avviate da Washington, Mosca e Kiev per definire la pace per l’Ucraina. E lo fa, l’Europa, in un summit a Berlino convocato oggi dai Volenterosi per discutere le nuove garanzie di sicurezza da offrire ai gialloblù e per definire il coordinamento militare e finanziario europeo per il Paese invaso nel 2022. L’idea è di giungere a una piattaforma che possa essere accettata anche da Mosca, recalcitrante a considerare piani Made in Europe. A fare da ponte tra i Volenterosi e Putin, oggi ci saranno gli inviati Usa Witkoff e Kushner, che vedranno il cancelliere tedesco Merz prima dei lavori promossi da Germania, Francia e Regno Unito. Ed è attesa una conferenza stampa comune.

Se il Vecchio Continente si è dato un mandato politico per trattare su Kiev, garantito dal Consiglio europeo al formato E5 il nucleo ristretto a Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia resta da capire come allineare le posizioni. Continuano a pesare le fluttuazioni sul da farsi in caso di accordo Mosca-Kiev e la questione dei soldati in Ucraina. Parigi ha confermato la presenza di addestratori, anche se lontani dal fronte. Chiarimento insufficiente per respingere l’accusa di partecipazione diretta alla guerra mossa da Mosca, a cui si chiede ora via Washington di aprire la porta del tavolo all’Europa.

Per «favorire un allineamento delle posizioni», fa sapere Palazzo Chigi, sono in corso contatti a più livelli. D’altronde è stata la premier Meloni che oggi sarà al summit a Berlino a chiedere al Consiglio europeo una voce unica, scansando piani unilaterali. Avviate consultazioni sulle «prossime iniziative diplomatiche per favorire la conclusione del conflitto», il team europeo per i negoziati è l’E5, affiancato da Commissione e Consiglio europeo, sottolinea Roma; ed è al lavoro con ucraini e americani. Un impegno - filtra da Palazzo Chigi - distinto dalla guida della Forza multinazionale per l’Ucraina nell’ambito dei Volenterosi, alla quale l’Italia ha chiarito che non contribuirà dispiegando truppe. Resta in formato E3: Parigi, Londra, Berlino. Due funzioni diverse, ma complementari. I Volenterosi dovranno però stabilire se il piano franco-britannico abbia ancora ragion d’essere: se sia cioè un jolly per il dialogo o un boomerang. È stato invitato anche Zelensky. Il presidente del Consiglio europeo Costa e la Nº1 della Commissione von der Leyen, oltre all’Alto rappresentante Ue Kallas. Assieme, proveranno a scacciare il complesso di inferiorità rispetto al tavolo dei tavoli: quello in corso in Asia fra Trump, Putin e Xi.