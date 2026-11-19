La diplomazia misura i miliardi e la guerra calcola le vittime. In frangenti così drammatici le due contabilità si sovrappongono inevitabilmente: ogni cifra cela una nazione che lotta per rimanere in piedi, mentre i bombardamenti ricordano che la pace, allo stato attuale, è poco più di una parola abusata.

Zelensky conosce bene il contesto. Da una parte i tavoli negoziali, da Shenzhen a Berlino, le promesse, le dichiarazioni dei partner internazionali; dall’altra le strade di Odessa, dove quattro persone (tra le quali la produttrice televisiva Khrystyna Lysenko) sono morte sotto i droni russi, e i soccorritori investiti da attacchi successivi al loro arrivo. «Chi vuole negoziare la pace non intensifica le uccisioni dei civili», ammette. I russi, in risposta, hanno bombardato nuovamente Odessa in serata.

È in questo scenario che arriva la proposta della Commissione europea, che ieri ha chiesto a Mosca di cessare qualsiasi uso di armi chimiche: 45 miliardi di euro di sostegno all’Ucraina per il 2027, attraverso uno strumento coordinato che dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Venti miliardi destinati al bilancio di Kiev, venticinque agli aiuti militari. Un impegno che, nelle intenzioni di Ursula von der Leyen, dovrà garantire all’Ucraina la forza necessaria per sedersi al tavolo delle trattative senza farlo da una posizione di debolezza. Il prestito, ha precisato la presidente della Commissione, dovrà essere restituito soltanto dopo che Mosca avrà risarcito i danni provocati dall’invasione.

«Un forte sostegno all’Ucraina è il miglior segnale che si possa inviare alla Russia», ha commentato Zelensky, ringraziando von der Leyen e chiedendo una rapida approvazione del piano. L’Europa, ha ricordato la presidente della Commissione, copre già due terzi del fabbisogno ucraino. Il restante terzo dovrà arrivare dai partner esterni: Regno Unito, Canada, Giappone e Norvegia. La diplomazia europea cerca così di trasformare la solidarietà in un meccanismo stabile, capace di resistere al logoramento del tempo e alle oscillazioni della politica.

La giornata di guerra racconta anche altro. Kiev rivendica nuovi attacchi contro le raffinerie russe di Ilsky e Afipsky, nel territorio di Krasnodar. Dall’inizio della campagna ucraina, alla fine di ottobre, la capacità di raffinazione russa sarebbe diminuita del 45%, con quindici dei trentacinque principali impianti danneggiati o bloccati. Anche i Paesi Bassi finiscono nel confronto diplomatico: dopo la notizia dell’impiego di missili prodotti da un’azienda olandese contro il ponte di Kerch, l’ambasciata russa all’Aia domanda provocatoriamente se il Paese sia entrato in guerra. Intanto la Moldova protesta per una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di droni russi, mentre nel Mar Nero una nave cisterna carica di Gpl affonda dopo essere stata colpita da droni. A Kharkiv colpito un mercato, mentre le forze di Kiev danneggiano un ponte russo nel Luhansk. In serata evacuati alcuni villaggi del Dnipropetrovsk.