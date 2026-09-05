Mosca: “Usa tengano conto della realtà sfavorevole a Kiev”. Quattro morti in un attacco russo Dnipropetrovsk

Quattro persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianske, nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centro-orientale.
L’attacco arriva mentre Kiev attende la risposta di Mosca sulla proposta di un possibile cessate il fuoco nello spazio aereo in occasione degli incontri diplomatici. Secondo una fonte dell’ufficio del presidente ucraino, si tratta di una prassi consolidata durante gli incontri diplomatici, entro determinati limiti geografici e temporali. La risposta russa agli Stati Uniti, ha fatto sapere l’ufficio del presidente, sarà nota nelle prossime ore.
Sul fronte diplomatico, intanto, il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha invitato gli Stati Uniti a tenere conto della situazione sul campo nella loro proposta per una soluzione alla guerra. Secondo Ryabkov, la realtà è “non a favore di Kiev”. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi a Mosca e successivamente a Kiev per discutere una proposta di pace.
Autorità ucraine, 4 morti in un attacco russo nel Dnipropetrovsk
Almeno quattro persone sono state uccise e cinque sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Kamianske, nell’Ucraina centro-orientale: lo ha riferito l’amministrazione militare regionale del Dnipropetrovsk. “Quattro persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite nell’attacco russo contro Kamianske. Tre dei feriti sono ricoverati in ospedale. Tra loro c’è una donna di 30anni che si trova in terapia intensiva”, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione regionale Oleksandr Ganzha. L’attacco è avvenuto nonostante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avesse proposto un cessate il fuoco con la Russia in vista della visita prevista questo fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.
Mosca, Usa tengano conto realtà sfavorevole a Kiev
Nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev. A sostenerlo è stato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, intervistato dalla Tass sull’annunciata visita dell’inviato speciale presidenziale statunitense Steve Whitkoffe del genero di Donald Trump, Jared Kushner, a Mosca. Il presidente americano ha spiegato che i suoi inviati, oggi attesi a Mosca e domani a Kiev, porteranno una proposta di pace. “La domanda principale è quanto l’amministrazione statunitense sia pronta a investire nella ricerca di una vera soluzione alla crisi attuale, tenendo conto, tra le altre cose, le realtà sul campo. Non solo le cause profonde, di cui parliamo costantemente, ma anche la situazione che cambia costantemente e non a favore di Kiev”, ha detto il vice ministro. Dopo il vertice di Anchorage del 2025, ha proseguito, la situazione si è sviluppata in modo tale da lasciare “molte domande su quanto la parte americana, nel suo approccio ai complessi problemi da risolvere, sia pronta ad aderire a un quadro solido”.
Media, "Kiev attende la risposta di Mosca sul cessate il fuoco aereo"
L’Ucraina attende la risposta della Russia in merito ad un possibile cessate il fuoco nello spazio aereo durante gli incontri diplomatici. Lo ha riportato Rbc-Ucraina, citando una fonte dell’ufficio del presidente. “Si tratta di una prassi consolidata durante gli incontri diplomatici, e questo avviene entro determinati limiti geografici e temporali”, ha spiegato la fonte. La risposta che la Russia ha dato agli Stati Uniti a questa proposta, ha sottolineato l’ufficio del presidente, sarà nota nelle prossime ore.