Mosca: “Usa tengano conto della realtà sfavorevole a Kiev”. Quattro morti in un attacco russo Dnipropetrovsk

Almeno quattro persone sono state uccise e cinque sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Kamianske, nell’Ucraina centro-orientale: lo ha riferito l’amministrazione militare regionale del Dnipropetrovsk. “Quattro persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite nell’attacco russo contro Kamianske. Tre dei feriti sono ricoverati in ospedale. Tra loro c’è una donna di 30anni che si trova in terapia intensiva”, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione regionale Oleksandr Ganzha. L’attacco è avvenuto nonostante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avesse proposto un cessate il fuoco con la Russia in vista della visita prevista questo fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.