Nuova ondata di droni ucraini verso Mosca: “Intercettati e abbattuti”. Attacco russo contro un bus a Kherson: 4 morti

Non si ferma lo scambio di colpi tra Russia e Ucraina. Nella notte, le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 25 droni diretto verso la capitale della Federazione. In risposta, l’esercito dello zar ha bombardato con Uav e artiglieria la regione di Dnipropetrovsk per un totale di dieci volte.
Attacco russo contro un bus a Kherson, 4 morti e 4 feriti
Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro un autobus nella città di Kherson, in prima linea nel sud dell’Ucraina. Secondo le autorità locali “le forze militari russe hanno attaccato con un drone un autobus che percorreva una strada di Kherson. A seguito dell’attacco, secondo le prime informazioni, quattro passeggeri civili sono rimasti uccisi. Altre quattro persone hanno riportato ferite di varia gravità”.
Mosca, raid su nave e serbatoi di carburante vicino a Odessa, obiettivi militari
Sono continuati la scorsa notte e stamane i bombardamenti russi su navi e infrastrutture portuali ucraine sul Mar Nero classificate dalle forze russe come obiettivi militari. Il ministero della Difesa di Mosca afferma che nelle acque a sud-est di Odessa è stato colpito “un cargo che trasportava equipaggiamento militare”. Mentre nel porto di Chernomorsk, a sud di Odessa, “sono stati colpiti serbatoi contenenti carburante e lubrificanti destinati alle forze armate ucraine”.
Kiev, 4 morti in attacco con drone russo contro minibus a Kherson
Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite questa mattina in un attacco russo con un drone su un minibus nel distretto di Korabelny a Kherson. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il capo dell’amministrazione regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin.
Autorità russe, droni ucraini colpiscono raffineria a Ufa
Una raffineria a Ufa, in Russia, è stata colpita in un attacco di droni ucraini la scorsa notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’unità di un impianto di raffinazione dove erano in corso riparazioni è stato centrato da velivoli senza pilota, che hanno provocato “un piccolo incendio”, ha detto Radiy Khabirov, il capo della Repubblica di Baschiria, di cui Ufa è la capitale. “Penso che tutto verrà riparato in un paio di giorni”, ha aggiunto Khabirov, citato dalla Tass. Ufa si trova a a nord del Kazakhstan, oltre mille chilometri dal confine ucraino. Secondo Khabirov, sulla città sono piovuti sei droni ucraini, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale.
Anticorruzione ucraina, operazione contro gruppo legato a deputati e staff Zelensky
Il National Anti-Corruption Bureau (Nabu), l’agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un’operazione contro un’organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il Nabu è impegnato in una “operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale”, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. A dicembre il Nabu aveva incriminato 5 deputati della fazione di Zelensky, Servitore del popolo, accusati di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari.
10 attacchi con droni e artiglieria contro due distretti della regione di Dnipropetrovsk
Da ieri sera, l’esercito russo ha condotto più di dieci attacchi contro due distretti della regione di Dnipropetrovsk, con droni e artiglieria. Lo riferisce l’agenzia ucraina Ukrinform citando un post su Telegram di Oleksandr Hanzha, capo dell’amministrazione statale regionale. Secondo Hanzha, nel distretto di Nikopol, l’esercito russo ha colpito Nikopol e la comunità di Marhanets. Un negozio è andato a fuoco e un edificio amministrativo è stato danneggiato. Nella comunità di Zelenodolsk, nel distretto di Kryvyi Rih, è stata danneggiata anche un’abitazione privata.
Russia, abbattuti 25 droni diretti verso Mosca
Il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 25 droni diretti verso Mosca. Lo ha annunciato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, citato da Interfax.
Kiev, 2 morti e 10 feriti in attacchi con droni russi su Zaporizhzhia
Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il capo dell’amministrazione militare regionale Ivan Fedorov secondo cui le truppe russe hanno effettuato 19 raid aerei contro insediamenti nella regione.