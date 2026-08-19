Nuova ondata di droni ucraini verso Mosca: “Intercettati e abbattuti”. Attacco russo contro un bus a Kherson: 4 morti

Una raffineria a Ufa, in Russia, è stata colpita in un attacco di droni ucraini la scorsa notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’unità di un impianto di raffinazione dove erano in corso riparazioni è stato centrato da velivoli senza pilota, che hanno provocato “un piccolo incendio”, ha detto Radiy Khabirov, il capo della Repubblica di Baschiria, di cui Ufa è la capitale. “Penso che tutto verrà riparato in un paio di giorni”, ha aggiunto Khabirov, citato dalla Tass. Ufa si trova a a nord del Kazakhstan, oltre mille chilometri dal confine ucraino. Secondo Khabirov, sulla città sono piovuti sei droni ucraini, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale.