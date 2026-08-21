Trump: “Iran spazzato via, presto pieno controllo di Hormuz”

Vance: "Nuova fase guerra, pressione economica e strumento piu efficace"
Gli Stati Uniti sono entrati in una nuova fase" della guerra contro l’Iran, e la pressione economica e ora lo “strumento piu efficace” per raggiungere gli obiettivi americani. Cosi il vice presidente americano JD Vance in un’intervista al podcast ‘Clay Travis and Buck Sexton Show’.
“Ci troviamo ora in una sorta di nuova fase in cui lo strumento piu efficace a nostra disposizione e la pressione economica che possiamo esercitare su di loro”, ha affermato Vance. “Continueremo su questa strada”, ha aggiunto.
“Se riusciremo a estrarre abbastanza petrolio e gas da garantire ad alcuni americani un po’ di sollievo alla pompa e un alleggerimento dei prezzi dell’energia”, ha affermato Vance, cio “eserciterebbe anche una forte pressione economica” sull’Iran e ne modificherebbe i calcoli.
Bessent avverte alleati e Cina, nella guerra economica "con noi o contro di noi"
Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha avvertito alleati e avversari della prima potenza mondiale, inclusa la Cina, che Washington si aspetta la loro piena adesione alla nuova campagna di isolamento economico dell’Iran, lanciata dal presidente Donald Trump con l’obiettivo dichiarato di far cedere il governo di Teheran dopo sei mesi di conflitto. “O siete con noi o siete contro di noi”, ha affermato Bessent, definendo l’operazione la piu’ grande campagna coordinata di isolamento economico della storia. Nel corso di una intervista televisiva, Bessent ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno chiedendo agli alleati di aderire alla nuova strategia e, interrogato sulla posizione della Cina, ha invitato Pechino a “salire a bordo”.
Il segretario al Tesoro ha lasciato intendere che Washington potrebbe esercitare pressioni anche sulla Cina, pur precisando che “molte conversazioni e’ meglio affrontarle in privato”. L’avvertimento di Bessent giunge mentre l’amministrazione Trump spostando il principale fronte della pressione sull’Iran dal piano militare a quello economico. Il presidente ha annunciato il 19 agosto quella che ha definito la piu’ “devastante” operazione di guerra economica mai condotta contro Teheran, sostenendo che portera’ al collasso del regime. La svolta si verifica a quasi sei mesi dall’inizio della guerra, mentre Trump e’ sottoposto a crescenti pressioni interne per i costi del conflitto e in vista delle elezioni di meta’ mandato.
Trump: "Teheran non avrà arma nucleare"
“Stiamo andando molto bene con l’Iran”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista radiofonica a Michael Coen, suo ex avvocato. “La marina non c’è più, l’aeronautica non c’è più, la leadership non c’è più”, ha aggiunto il tycoon sottolineando che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia perché “nessuno sa chi sia al comando”.
“L’Iran non potrà mai avere un’arma nucleare. È molto semplice”, ha rimarcato l’inquilino della Casa Bianca. “Li abbiamo annientati militarmente”, ha detto ancora Trump, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Il presidente Usa ha, quindi, affermato che avrebbe preso la stessa decisione “cento volte” perché, a suo avviso, l’Iran “non può avere un’arma nucleare e non l’avrà”.
Trump: "Abbiamo spazzato via l'Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz"
“Abbiamo spazzato via l’Iran”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran “dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata”, ha proseguito il presidente Usa, aggiungendo che “gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo Stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo”.