Trump: “Iran spazzato via, presto pieno controllo di Hormuz”

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha avvertito alleati e avversari della prima potenza mondiale, inclusa la Cina, che Washington si aspetta la loro piena adesione alla nuova campagna di isolamento economico dell’Iran, lanciata dal presidente Donald Trump con l’obiettivo dichiarato di far cedere il governo di Teheran dopo sei mesi di conflitto. “O siete con noi o siete contro di noi”, ha affermato Bessent, definendo l’operazione la piu’ grande campagna coordinata di isolamento economico della storia. Nel corso di una intervista televisiva, Bessent ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno chiedendo agli alleati di aderire alla nuova strategia e, interrogato sulla posizione della Cina, ha invitato Pechino a “salire a bordo”.

Il segretario al Tesoro ha lasciato intendere che Washington potrebbe esercitare pressioni anche sulla Cina, pur precisando che “molte conversazioni e’ meglio affrontarle in privato”. L’avvertimento di Bessent giunge mentre l’amministrazione Trump spostando il principale fronte della pressione sull’Iran dal piano militare a quello economico. Il presidente ha annunciato il 19 agosto quella che ha definito la piu’ “devastante” operazione di guerra economica mai condotta contro Teheran, sostenendo che portera’ al collasso del regime. La svolta si verifica a quasi sei mesi dall’inizio della guerra, mentre Trump e’ sottoposto a crescenti pressioni interne per i costi del conflitto e in vista delle elezioni di meta’ mandato.