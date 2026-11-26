La guerra in Ucraina “non si deve e non si puo’ allargare al Mediterraneo”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. “Penso che sia corretto dire che lei conosce la mia posizione sull’Ucraina, conosce il mio sostegno, il sostegno italiano all’Ucraina, ma penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo”, ha affermato Meloni. “Penso che su questo dobbiamo essere molto chiari, come siamo stati anche in questi giorni con i nostri amici ucraini, e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner”, ha proseguito la presidente del Consiglio. Meloni ha quindi ribadito che il sostegno a Kiev deve accompagnarsi alla tutela della sicurezza nazionale. “Penso che dobbiamo fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi, pero’ dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini”, ha sottolineato. “Su questo sono stata e intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del presidente Zelensky e dell’Ucraina”, ha concluso.