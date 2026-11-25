Tra intrighi internazionali, polemiche e trattative che vanno avanti a rilento, la guerra non si ferma e l’Ucraina, oltre alle offensive anti-russe sparse qua e là, deve rispondere un’emergenza pressante: la difesa. Che si sta dimostrando un percorso a ostacoli. Perché gli Stati Uniti, per mano del segretario alla Difesa Pete Hegseth, hanno bloccato l’invio a Kiev di circa 60 sistemi missilistici Patriot, nonostante siano già stati assegnati e si trovino fisicamente già in Europa. Nel contempo, il Regno Unito fornirà un nuovo pacchetto di lanciatori RapidRanger, il sistema di difesa aerea a corto raggio e anti-drone, a testimonianza di come la difesa di Kiev stia passando sempre di più sulle spalle dell’Europa.

La mossa di Hegseth arriva nel momento in cui il capo del Pentagono si trova più in difficoltà, soprattutto per la gestione del conflitto in Iran. Salvatosi dalla richiesta di impeachment e alla ricerca di nuovi consensi e quindi si muove con più prudenza rispetto al passato. L’approvazione del Pentagono è necessaria perché i missili Patriot, essendo di fabbricazione americana, necessitano del via libera di Washington anche se, come in questo caso, si trovano già mnei depositi europei. «Politicamente sembra che si stiano muovendo in linea con ciò che vuole Putin: costringere l’Ucraina a compromessi sfavorevoli», l’amaro sfogo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «È molto importante che gli Stati Uniti autorizzino il trasferimento dei Patriot che i nostri partner hanno già pagato», sottolinea Zelensky, dato che secondo l’intelligence gli attacchi russi sulle città ucraine si intensificheranno ancora. In soccorso, dopo l’Europa che ha staccato un altro assegno pesante, arriva Londra con il ministro della Difesa Wes Streeting che da Kharkiv ha annunciato il via libera ai nuovi sistemi di difesa oltre che a un finanziamento di 3,5 miliardi di sterline.

Dopo il blitz libico, il leader ucraino ha rivendicato l’attacco con un drone alla nave mercantile russa Sparta II nel Golfo di Finlandia lo scorso 21 novembre. «Abbiamo agito in modo del tutto corretto. Qualsiasi nave che batta bandiera russa che trasporti armi o merci soggette a sanzioni, rappresenta per noi un obiettivo legittimo», ha spiegato, mentre le prove di dialogo procedono col freno a mano tirato. Zelensky racconta che gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, sono intenzionati a chiudere la partita «il prima possibile, idealmente entro gennaio. C’è la volontà di agire molto rapidamente, e sia noi che i russi lo capiamo. Comprendiamo quale potrebbe essere il prezzo da pagare. Anche noi desideriamo davvero la pace, ma non solo a spese dell’Ucraina», ha sottolineato. Gli ostacoli però restano i soliti. Oltre al nodo delle concessioni territoriali e del possibile ingresso di Kiev nella Nato, resta la posizione di Mosca, indisponibile a ogni forma di compromesso. E sempre contraria all’ormai stabilita presenza europa al tavolo. «Non comprendiamo quale valore aggiunto potrebbe derivare dalla partecipazione degli europei», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Conferma del fatto che tra guerra e trattative di pace, nulla va avanti in maniera semplice.