Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito il Ponte Nord. Il cancelliere: “La sicurezza della Germania dipende dall’esito della guerra”

Friedrich Merz è arrivato a sorpresa a Kiev per ribadire il sostegno tedesco all’Ucraina in una fase di nuova intensificazione dei raid russi sulla capitale. Berlino prepara un pacchetto da un miliardo di euro di aiuti militari e 350 milioni per l’energia, oltre a nuovi accordi su droni e sistemi a lungo raggio. Durante la visita del cancelliere, a Kiev sono tornate a suonare le sirene antiaeree e il Ponte Nord è stato nuovamente colpito. Merz ha legato apertamente l’esito della guerra alla sicurezza della Germania: “Se la Russia non viene fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi”.
Mosca: "Intensificheremo gli attacchi contro le infrastrutture ucraine"
Una risposta che non attende ad arrivare. La Russia ha in programma di ”intensificare" i propri attacchi contro le infrastrutture ucraine, come “risposta alle minacce” del leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che ha parlato di aumentare i raid contro le raffinerie russe: lo afferma un comunicato del ministero della Difesa di Mosca. “A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Zelensky, gli attacchi delle forze armate russe contro le installazioni militari e industriali, nonché contro le infrastrutture ad esse collegate, a Kiev e in altre regioni dell’Ucraina, saranno intensificati”, afferma la nota.
Merz si rivolge a Putin: "Ponga fine a questa guerra senza senso, pronti ai colloqui"
“Signor Putin, ponga fine a questa guerra priva di senso! Siamo pronti ai colloqui, siamo pronti a parlare della fine di questa guerra. Ma questi attacchi barbarici alla società civile ucraina devono avere una fine”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel corso della sua visita a Kiev, facendo un appello al presidente russo.
Verso gli accordi di difesa tra Ucraina e Ue
Friedrich Merz e Volodymir Zelensky sottoscriveranno oggi, nei loro colloqui a Kiev “decisioni per assicurare all’Ucraina e a tutta l’Europa, maggiori capacità di difesa”, ha scritto il Presidente ucraino, anticipando futuri “importanti accordi fra l’Ucraina e la Germania”. “Il Cancelliere tedesco è il leader di un Paese che dimostra in modo coerente leadership nello sforzo di proteggere la vite degli ucraini dai raid russi”.
Zelensky: "Ponte a Kiev di nuovo colpito da un drone, un morto a Sumy"
“Questa mattina i russi hanno nuovamente colpito con un drone il Ponte Pivnichnyi di Kiev”: lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che invece a Sumy una persona è rimasta uccisa nell’attacco a un magazzino farmaceutico.
Inoltre, a Dnipro è stata presa di mira una struttura di comunicazione. “A causa di questi attacchi, sei persone sono rimaste ferite. Durante la notte i russi hanno lanciato contro l’Ucraina 135 droni d’attacco, più di 50 dei quali a propulsione a reazione. Sono state colpite Kyiv, Dnipro e le regioni di Kharkiv, Donetsk, Sumy e Zaporizhzhia. E tra i principali obiettivi di questi terroristi, come sempre, ci sono normali edifici residenziali, infrastrutture critiche: tutto ciò che costituisce la vita quotidiana. In alcune comunità si sono verificate interruzioni di corrente. I nostri servizi stanno operando nei luoghi colpiti”.
Zelensky ha inoltre ricordato che oggi nella capitale ucraina è in visita il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Oggi stiamo preparando decisioni che consentiranno a noi, in Ucraina, e a tutta l’Europa di disporre di maggiori capacità per difenderci”, ha concluso, preannunciando “importanti accordi” tra Ucraina e Germania, senza al momento dare dettagli.
Mosca: "L'Europa ha bisogno dell'energia russa per sopravvivere"
“I paesi europei hanno bisogno dell’energia russa per sopravvivere”. Lo ha affermato Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), citato dalla Tass. “L’inverno sta arrivando. Come previsto, gli ostinati errori ideologici dell’Ue in materia energetica hanno già conseguenze enormi .L’Europa ha bisogno dell’energia russa per sopravvivere”.
Colpito il Ponte Nord della città di Kiev, durante visita Merz
l Ponte Pivnichnyj (Ponte Nord) di Kiev è stata di nuovo colpito, in concomitanza con la visita del cancelliere Friedrich Merz in città. E’ quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. “Impatto sulla carreggiata del Ponte Nord. I servizi di emergenza stanno raggiungendo il luogo”, ha affermato su Telegram. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree, che segnalavano l’avvicinamento di droni alla città.
"Anche la sicurezza della Germania dipende dall'esito della guerra" afferma il Cancelliere
“L’Ucraina si trova davanti a settimane decisive. Per questo motivo sono oggi partito per Kyiv con il messaggio: Potete contare su di noi. Anche la sicurezza della Germania dipende dall’esito di questa guerra. Per questo motivo aiutiamo anche per interesse nostro”.
Promessi dalla Germania sistemi missilistici a lungo raggio
“Se la Russia non viene fermata, la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi”, ha affermato Merz, arrivato a Kiev in treno, accompagnato dalla ministra dell’Economia, Katherina Reiche, e da dieci capi di imprese, di compagnie dell’energia e della difesa.
Merz annuncerà misure da 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 per energia
l cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncerà un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni di euro per interventi nel settore energetico. Lo scrive Reuters sul suo sito citando funzionari del governo tedesco. È inoltre previsto che durante la visita venga finalizzato un accordo per la produzione congiunta di diverse tipologie di droni. Il cancelliere tedesco è accompagnato anche da una delegazione economica che comprende dirigenti di Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems e altre aziende. Si prevede inoltre che Merz solleciti il governo ucraino a compiere progressi sulle riforme richieste dai partner dell’Ue, compresa la lotta alla corruzione.
Merz: "A Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno"
“Mi sono recato a Kiev oggi perché l’Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane”.