Un’altra notte di raid russi sull’Ucraina. L’allarme degli 007 danesi: “Da Mosca piani per sabotare le nostre industrie”

“Il moltiplicarsi degli attacchi ibridi russi in tutto il continente europeo costituisce un’escalation irresponsabile da parte della Russia e dimostra ancora una volta che la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina rappresenta una minaccia per la sicurezza dell’Europa nel suo complesso”. Ad affermarlo in una nota è il ministero degli Esteri francese dopo che oggi l’incaricato d’affari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Francia è stato convocato al Quai d’Orsay, la sede del ministero transalpino. La convocazione fa seguito all’accertamento, da parte della Germania, della responsabilità della Russia per i gravi incidenti verificatisi il 4 agosto scorso all’aeroporto di Lipsia. La Francia ha condannato questi attacchi con la massima fermezza. Il direttore per l’Europa continentale ha ribadito nel corso dell’incontro “la piena solidarietà della Francia alla Germania” e ha ricordato all’incaricato d’affari russo “che la Francia, insieme ai suoi partner, è più che mai determinata a sostenere l’Ucraina, che difende la propria libertà, sovranità e integrità territoriale e contribuisce in modo decisivo alla sicurezza euro-atlantica”. Parigi ha ribadito “che la Francia sosterrà l’adozione di nuove sanzioni contro la Russia, con l’obiettivo di interrompere il suo sforzo bellico e porre fine alle sue azioni ostili. La Francia continuerà, insieme ai propri alleati e partner, a rafforzare la protezione e la resilienza dei nostri partner, delle nostre democrazie e dei nostri cittadini contro queste azioni ibride e questi tentativi di destabilizzazione”. Infine, il Quai d’Orsay ha ribadito “il diritto dell’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa. La Francia continuerà a essere al suo fianco e a sostenerla nella difesa della propria sovranità e integrità territoriale. La Francia continua a chiedere alla Russia di porre fine alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, impegnandosi per un cessate il fuoco e per autentici negoziati volti a raggiungere una pace giusta e duratura, come l’Ucraina e i suoi partner sono pronti a fare da tempo”.