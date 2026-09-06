Witkoff e Kushner da Putin: “Piani concreti per la pace”. Oggi il faccia a faccia con Zelensky

La diplomazia americana prova ad accelerare sul fronte della guerra in Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin per discutere l’agenda di pace di Donald Trump. Secondo la Casa Bianca, durante il colloquio sono stati affrontati “piani concreti” per i prossimi passi, mentre il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha definito i colloqui “estremamente franchi” e ha riferito che gli inviati americani hanno illustrato a Putin “diverse idee” per porre fine al conflitto. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky.

Casa Bianca, "Witkoff-Kushner da Putin per portare avanti l'agenda di pace di Trump" Steve Witkoff e Jared Kushnerhanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin “per portare avanti l’agenda di pace di Trump nella guerra fra la Russia e l’Ucraina. Con loro c’erano funzionari del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, del Dipartimento di Stato e del Tesoro per discutere proposte per portare la pace in questo conflitto”. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca ad Axios, sottolineando che “le parti hanno discusso piani concreti per i prossimi passi, che saranno annunciati nelle prossima settimane, e attendono con interesse incontri altrettanto produttivi in Ucraina”. 6 settembre 2026

Casa Bianca: "Discussi piani concreti con Putin per Kiev" Steve Witkoff e Jared Kusher hanno discusso con Vladimir Putin di “piani sostanziali” per l’Ucraina. Lo afferma la Casa Bianca. Gli inviati di Donald Trump hanno discusso con Putin di “piani concreti per i passi successivi, che saranno annunciati nelle prossime settimane, e attendono con interesse incontri altrettanto produttivi domani in Ucraina”, ha detto all’Afp un funzionario della Casa Bianca. 6 settembre 2026