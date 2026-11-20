Migliaia di studenti delle scuole superiori e delle università milanesi si sono radunati questa mattina in largo Cairoli, da dove stanno partendo in corteo. Alla testa cartonati di Trump e Netanyahu che imbracciano mitra. ‘’Siamo una generazione che non si piega. Non siamo solo il futuro, siamo la frattura del presente. Siamo tantissimi e siamo arrabbiati. Oggi la paura non è nostra’’, la promessa degli organizzatori al megafono. ‘’Siamo tutti antifascisti’’, ‘’Fiducia nei governi non ne abbiamo, il futuro è nostro e ce lo riprendiamo’’, ‘’Lega Salvini e lascialo legato’’, alcuni degli slogan ripetuti in Cairoli. Nei cartelli si chiedono trasporti gratuiti, soldi per la scuola e per la sanità. Con gli studenti sono scesi in piazza anche i sindacati di base e i centri sociali. A poche centinaia di metri, in piazza Cadorna, si sono concentrati i lavoratori della Cgil per lo sciopero generale indetto dal sindacato. L’idea è che lo spezzone si inserisca alla coda del corteo degli studenti, per fermarsi prima, in piazza 25 aprile.