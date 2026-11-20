Massimo Bossetti torna a parlare. Condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, l’ex muratore di Mapello ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Quarto Grado”, il programma in onda su Retequattro. Le telecamere della trasmissione lo hanno ripreso mentre usciva dal carcere di Bollate per recarsi al lavoro. Un’occasione per raccontare la sua vita dietro le sbarre, il rapporto con la famiglia e le speranze legate alla revisione del processo.

“Adesso sono emozionato. Sono stanco di tutto, però non devo mollare. Andiamo avanti”, ha esordito Bossetti, soffermandosi poi sulle prossime iniziative giudiziarie della difesa: “Abbiamo fatto il ricorso in Cassazione, perché il 5 ottobre, come sapete tutti, hanno rigettato l’udienza. L’abbiamo impugnata e sto aspettando che fissino l’udienza. Poi per il resto bisogna saper lottare, andare avanti e lo farò”.

L’ex muratore ha quindi descritto le difficoltà della quotidianità in carcere, spiegando quanto sia importante la possibilità di lavorare all’esterno: “Un incubo per me. È una sopportazione sovrumana, grazie a Dio che c’è il lavoro che mi distrae, ma quando rientro mi abbatto”. Bossetti continua a sostenere la propria innocenza, come ribadito anche dalla madre. “Sto cercando di provare a evidenziarlo”, ha affermato. E alla domanda sulla fiducia in una possibile revisione del processo ha risposto senza esitazioni: “Sì assolutamente sì. Ci sono tante cose che possono essere fatte meglio”.

Spazio anche alla nuova esperienza lavorativa. Alla domanda sulle ragioni che gli consentono di lasciare temporaneamente il penitenziario, Bossetti ha spiegato: “Eh, questa è un’alternativa all’articolo 21. Ho sempre rifiutato però giustamente è meglio vivere anche questa cosa”. L’attività di cui si occupa riguarda il settore delle costruzioni: “La coibentazione termoacustica, con tutti gli elementi in acciaio. È bellissimo, un bel lavoro”. Nel corso dell’intervista si è parlato anche degli affetti familiari. Bossetti ha confermato di mantenere i rapporti con i figli, rispondendo “tutti, tutti i figli” alla domanda se riesca a vederli. E sulla relazione con la moglie ha escluso che il matrimonio sia arrivato al capolinea: “No, niente è finito”.

Il passaggio più delicato dell’intervista riguarda però l’omicidio di Yara. Alla domanda su chi possa essere stato a uccidere la tredicenne, Bossetti ha inizialmente preferito non entrare nei dettagli: “Chieda agli avvocati, meglio chiedere agli avvocati. Non voglio sbilanciarmi più di tanto”. Sollecitato a chiarire se si sia comunque fatto un’idea, ha indicato una precisa pista investigativa, sostenendo che gli accertamenti dovrebbero ripartire dalla palestra frequentata dalla ragazza. “Sì. L’idea che c’è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all’interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto”, ha dichiarato l’ex muratore, ribadendo così la posizione della difesa e la volontà di tornare a esaminare quanto accaduto. Infine, alla domanda se abbia già raccontato tutto ciò che aveva da dire sulla vicenda, Bossetti ha risposto con un secco “assolutamente sì”.