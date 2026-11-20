L’ennesima occupazione di una scuola si è trasformata in un vero e proprio assalto all’Istituto tecnico industriale Michael Faraday di Ostia, dove un gruppo di persone ha fatto irruzione nella scuola con l’intento di occuparla. Scattato l’allarme, è arrivata la preside Rejana Martelli, che è stata però aggredita dai facinorosi: è stata dapprima spintonata e poi minacciata a tal punto da costringerla a lasciare l’istituto. Un gruppo di studenti del collettivo Labriola e della comunità scolastica del Faraday ha preso le distanze dall’azione dell’altra notte sottolineando che “nonostante vengano condannati gli atteggiamenti repressivi adottati dalla dirigente negli anni passati”, l’occupazione “non deve mai sfociare in azioni violente. Ciò che è successo si pone in contrapposizione con le modalità e le rivendicazioni delle altre scuole e non lo sosteniamo”.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto sulla vicenda ribadendo, visto che ce n’è bisogno, che “aggredire e minacciare una dirigente scolastica fino a costringerla a lasciare il proprio istituto è un atto di violenza gravissimo e inaccettabile. Ho telefonato alla professoressa Rejana Martelli, dirigente dell’istituto Michael Faraday di Ostia, per esprimerle la mia piena solidarietà. Il diritto di manifestare va rispettato. La violenza non è mai ammissibile. Chi aggredisce una dirigente colpisce l’intera comunità scolastica. Le responsabilità devono essere accertate fino in fondo”. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha garantito “piena solidarietà” e si augura “che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto. Telefonerò al ministro Valditara per parlare di questi fenomeni intollerabili e preoccupanti che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto a manifestare e che non devono ripetersi nel nostro territorio, né altrove”.

Non è il primo tentativo di occupazione violenta che si registra quest’anno, perché ci sono stati anche professionisti della scuola che sono rimasti feriti a causa dell’impeto e della violenza posta dagli studenti nell’occupazione. Sembra essere diventata una moda, quasi un obbligo, e la ragione sembra essere solo una: esibire poi i video sui social, dimostrare fin dove si è riusciti ad arrivare per raccogliere qualche like in più e vantarsi con gli altri. È una deriva fin troppo pericolosa quella assunta dalle scuole, dove ormai sembra tutto dovuto agli studenti, incapaci però di assumersi le proprie responsabilità, bravi solo a gridare al fascismo e alla repressione quando qualcuno si permette di ricordare che esistono delle regole e che queste devono essere rispettate.