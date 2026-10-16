Arcuri e il principe: “Ecco tutta la verità”

Proprio una settimana fa, in prima pagina su il Giornale, Luigi Mascheroni scriveva: «Nessuno ancora ha capito se ci sia qualcosa di vero o sia solo una recita. Ma tra un fatto certo e il gossip, da giornalisti scegliamo sempre il secondo». Aveva ragione: il gossip a volte è sempre meglio di quello che scrivono certi (si spera pochi) giornalisti e, in ogni caso, rimane la prima forma di democrazia. Il gossip che si ripropone è la storia, o pseudo-storia, tra la splendida Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni, ultimo vero principe di Genova, appartenente a una dinastia che vanta ben otto secoli di storia, al punto che, quando la regina Elisabetta, nel 1980, fece una visita a Genova su pressioni Sandro Pertini, il sua fu l’unico palazzo privato che andò a visitare. Ovvio che la differenza d’età, 49 anni lei e 82 lui, abbia creato un gran clamore. Manuela è stata coperta di insulti dai leoni da tastiera e non è bastato sottolineare che l’attrice è da circa tre anni volto ufficiale della Fondazione Pallavicino, nata nel 2019. A questo punto, forte di una conoscenza che dura ormai da quasi trent’anni con chi scrive, Manuela ha voluto scrivere ad Alta Portineria. «Sono dispiaciuta per i commenti e gli insulti negativi e infondati. Sai che ho le spalle larghe ed essendo un personaggio pubblico sono anche abituata a questo. Anzi, a un certo punto mi fa anche sorridere quanto i giornalisti abbiano potuto fantasticare rispetto alla realtà: sembra sia scoppiato un affare di Stato! Il principe è una persona meravigliosa, con la quale ormai collaboro da anni. C’è una bella amicizia fondata sul rispetto e sulla fiducia. Sono ambassador della sua fondazione, testimonial della sua linea aerea Airidea e l’immagine del palazzo storico Pallavicino. Mi sembra evidente che ci siano varie occasioni per vedersi... E poi, che un principe mi possa corteggiare, la cosa mi lusinga molto!». L’osservazione più disincantata l’ha scritta proprio Mascheroni su Il Giornale: «Non capiamo tutta questa indignazione. Cara Manuela, non dare retta alle critiche. Chissà perché avanzate tutte da donne. Abbiamo visto fare cose molto simili ottenendo molto meno». Da applausi.
Alta Portineria
Arcuri e il principe: “Ecco tutta la verità”
L’attrice reagisce alla valanga di illazioni e ci scrive mortificata (e ironica)