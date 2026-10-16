Arcuri e il principe: “Ecco tutta la verità”

Proprio una settimana fa, in prima pagina su il Giornale, Luigi Mascheroni scriveva: «Nessuno ancora ha capito se ci sia qualcosa di vero o sia solo una recita. Ma tra un fatto certo e il gossip, da giornalisti scegliamo sempre il secondo». Aveva ragione: il gossip a volte è sempre meglio di quello che scrivono certi (si spera pochi) giornalisti e, in ogni caso, rimane la prima forma di democrazia. Il gossip che si ripropone è la storia, o pseudo-storia, tra la splendida Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni, ultimo vero principe di Genova, appartenente a una dinastia che vanta ben otto secoli di storia, al punto che, quando la regina Elisabetta, nel 1980, fece una visita a Genova su pressioni Sandro Pertini, il sua fu l’unico palazzo privato che andò a visitare. Ovvio che la differenza d’età, 49 anni lei e 82 lui, abbia creato un gran clamore. Manuela è stata coperta di insulti dai leoni da tastiera e non è bastato sottolineare che l’attrice è da circa tre anni volto ufficiale della Fondazione Pallavicino, nata nel 2019. A questo punto, forte di una conoscenza che dura ormai da quasi trent’anni con chi scrive, Manuela ha voluto scrivere ad Alta Portineria. «Sono dispiaciuta per i commenti e gli insulti negativi e infondati. Sai che ho le spalle larghe ed essendo un personaggio pubblico sono anche abituata a questo. Anzi, a un certo punto mi fa anche sorridere quanto i giornalisti abbiano potuto fantasticare rispetto alla realtà: sembra sia scoppiato un affare di Stato! Il principe è una persona meravigliosa, con la quale ormai collaboro da anni. C’è una bella amicizia fondata sul rispetto e sulla fiducia. Sono ambassador della sua fondazione, testimonial della sua linea aerea Airidea e l’immagine del palazzo storico Pallavicino. Mi sembra evidente che ci siano varie occasioni per vedersi... E poi, che un principe mi possa corteggiare, la cosa mi lusinga molto!». L’osservazione più disincantata l’ha scritta proprio Mascheroni su Il Giornale: «Non capiamo tutta questa indignazione. Cara Manuela, non dare retta alle critiche. Chissà perché avanzate tutte da donne. Abbiamo visto fare cose molto simili ottenendo molto meno». Da applausi.