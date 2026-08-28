Il podio di Roberto Alessi: CR7, Stoppa, i Reali del Belgio

1. CR7

Ecco chi sono gli amici veri

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati nella villa comprata per 35 milioni di euro a Cascais. Mi ha colpito la scelta del testimone: Miguel Paixão, ex calciatore portoghese e suo amico da quando CR7 ancora non era il campione con un patrimonio di 1,4 miliardi di euro, ma un giovane talento squattrinato dello Sporting Lisbona. Insieme hanno diviso la stanza e uscivano la sera senza un centesimo. Miguel ha chiuso col calcio, ma CR7 sa che i veri amici sono quelli che ti hanno conosciuto al peggio e gioiscono per le tue fortune.

2. Stoppa

Da Striscia al Nepal passando per l’Oltrepò

Quando Antonio Ricci si rese conto che sia Edoardo Stoppa, suo inviato di punta, sia Giuliana Moreira avevano fatto famiglia insieme disse: «Vivete grazie a Striscia». Ma poi Edoardo tradì, andò a Sky. «Errore tragico», mi disse Gimmy Ghione. Ma tutto passa: Striscia ha chiuso, Gimmy va a Ballando con le stelle, mentre Edoardo e Giuliana fanno i contadini ne La cascina delle esperienze, a Broni, Oltrepò Pavese, con ristorante di successo. In più hanno creato l’Associazione Italia Pro Nepal. Sono stati bravi: stanno aiutando tante scuole.

3. I Reali del Belgio

Tradire è una grande tradizione di famiglia

Il principe Laurent del Belgio ha avuto un figlio con la cantante Wendy Van Wanten, ma l’ha riconosciuto a 26 anni. Il ragazzo si chiama Clement. La paternità è stata confermata dal dna. Scandalo relativo: i sudditi ci sono abituati a un figlio naturale nella famiglia reale. È una tradizione di famiglia: anche il padre di Laurent, l’ex re Alberto ha tradito la moglie, Paola Ruffo di Calabria e ha dovuto riconoscere Delphine Boël come figlia più di cinquant’anni dopo, sempre col dna (fidarsi è bene). Oggi Delphine è Principessa del Belgio. Lo diventerà anche Clement?