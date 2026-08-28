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Alta Portineria

Ozpetek un regalo

Ferzan ha voluto Mara Venier tra gli interpreti di Nella gioia e nel dolore

Roberto Alessi
Zia Mara amata dai giovani
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Mara Venier finita Domenica in (in onda già dal 20 settembre) si è buttata sul nuovo film di Ferzan Ozpetek. Ferzan l’ha voluta tra gli interpreti di Nella gioia e nel dolore, film in uscita a Natale come la volle anche in Diamanti, successo internazionale.

«Anche lavorare in questo nuovo film è bellissimo», mi dice, «Non abbiamo ancora finito: dal 10 al 13 settembre andiamo in Toscana per le ultime riprese. Ferzan è magico: comunica tutte le emozioni in due parole ed io entro nel personaggio, emana emozioni, sensibilità. Mi ha fatto un regalo pazzesco anche questa volta».

Niente vacanze? «Ho fatto qualcosina a Fregene con il mio Nicola Carraro, sta benino per fortuna, ma ho preferito stare sempre con lui. Il mio amore».

FilmMara Venier

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