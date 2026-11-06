Il podio di Roberto Alessi: Caselli, D’Urso e Del Debbio

1. Caterina Caselli

Caterina Caselli, grande interprete della musica pop italiana quando era chiamata casco d’oro studiato per lei dal parrucchiere Cele Vergottini, quando i dischi si vendevano a milioni di copie (decise di smettere quando il suo ultimo 45 giri aveva venduto «solo» 900.000 copie, che oggi sarebbe da record), ha comunicato agli amici che il suo Charlie, il bassottino che l’accompagnava sempre ovunque, anche a Sanremo, «ha raggiunto il sole». Non è una notizia minimale: per lei è stato un amico vero. Chi le vuole bene spera che questa serenità corrisponda al suo animo: non ne sono conviti certe perdite non ti abbandonano.

2. Barbara D’Urso

A Ballando con le stelle il triangolo Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca-Ornella Muti. Tiene banco. Ornella è concorrente (mi dicono strapagata e lo spero per lei), La Rocca insegnante di ballo abituato a vincere, e Barbara giudice che non ha paura delle critiche. Ma perché è così inflessibile con la Muti quando potrebbe abbozzare? Mi dicono che tra Barbara e La Rocca ci fosse un progetto per portare a teatro un musical. Ma al dunque lui, le ha detto di no: troppi impegni. Ma quando gli hanno offerto di allenare la Muti non poteva rifiutare. Vero? Falso? Di certo il clima è pessimo per la felicità di Milly Carlucci: il triangolo velenoso fa il pieno di share.

3. Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio, filosofo e giornalista, è anche un uomo che sa risvegliare, persino nelle signore più distratte, vampate di passione, un toscanaccio di fascino. Ma fascino e spiritualità posso andare d’accordo: quest’estate ha scritto un libro (in commercio dal 10 novembre) che ha un titolo che fa tremare i polsi: Dio può dare senso alla vita. Un mistero incomprensibile? Lui fa sapere: «Nasce dopo vent’anni di grandi tormenti». Ricorda Sant’Agostino: sembrava materialista poi convertito da Sant’Ambrogio. Del Debbio aggiunge: «Spero che questo libro possa aiutare a vedere sotto una nuova la grandezza Dio». Sono corso a ordinarlo.