Pieno di gloria, soldi, ma niente amore

Da bambino voleva diventare da grande campione del mondo di Formula 1, oggi lo è a 20, eppure Kimi Antonelli è il «povero ma bello» tra i piloti, e per assurdo, lui, il numero uno, guadagna di meno. Già, perché, essendo così giovane e avendo un contratto antecedente al suo «fenomeno», si ritrovava a guadagnare meno rispetto a Max Verstappen (100 milioni l’anno) e a Luis Hamilton (60). Certo povero non è visto che chi sa fare di conto mi dice che potrebbe toccare tra stipendio e sponsor i 12 milioni di euro all’anno, quattro volte tanto rispetto all’accordo che aveva preso con Mercedes. Quindi dire che è un buon partito è dire poco. In più è anche simpatico, un ragazzo che tutti noi vorremmo avere come cognato o genero, ma le pretendenti dovrebbero prendere il numero come si fa quando si va al bancone della gastronomia: c’è la coda. Pensare che pare che l’ex pilota di kart e influencer Alice Babiová abbia deciso di chiudere con lui proprio all’inizio di quest’anno. Bellissima, indipendente, di una famiglia di piloti, era stata lei stessa a comunicare che era finita con Kimi: «Prospettive di vita e valori differenti», ma senza terze parti coinvolte». Poi ad agosto hanno fatto scalpore le foto di Antonelli con Swami Di Tavi, segni particolari: un corpo da cardiopalma. Sono stati fotografati in Sardegna al Nikki Beach e poi su un jet tender, un go-kart acquatico. Sembravano più che in sintonia. In più, Swami non è solo una bellissima, ma è anche studentessa dell’Università Cattolica di Milano e non è certo il genere di ragazza che cerca le celebrità, visto che sul suo profilo Instagram appaiono solo immagini di vacanze. Quindi nessuna intenzione di confermare una frequentazione con Kimi. D’altra parte, Antonelli stesso, nelle interviste, parla del papà, della mamma, della sorellina («che è di certo più sveglia di me») e dei suoi amici di Bologna, dove è nato, e di Casalecchio, dove ha vissuto. Ma pare che dal 2024 viva a San Marino, una scelta che dipende dall’attività della famiglia, visto che suo padre da anni gestisce scuderie automobilistiche sul Monte Titano. Mica per il fisco, mi dicono gli amici, e ci credo ciecamente.