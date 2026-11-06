Una vita da romanzo (e non è per fiction...)

L’ex Miss Italia 2003 è in queste settimane protagonista di Viola come il mare, una fiction giunta alla sua terza edizione su Canale 5. Tradotto: Francesca Chillemi, piaccia o meno, è una star di prima grandezza, porta ascolti e pubblicità, ma ha una vita, a soli 41 anni, che potrebbe già giustificare un romanzo.

Prima Miss Italia 2003, dove è arrivata da Barcellona Pozzo di Gotto, il paese di Emilio Fede, poi tra il 2005 e il 2009, si è raccontato che fosse stata corteggiata da Mutassim Gheddafi, ucciso dai ribelli libici durante la battaglia di Sirte forse un gossip gonfiato ad arte da qualcuno. Però aveva ben chiara la volontà di recitare. Poi l’incontro che le ha cambiato la vita: nel 2014 si è innamorata di Stefano Rosso. Un ragazzo semplice, nonostante il padre Renzo Rosso fosse il fondatore di un impero della moda come Diesel dal fatturato miliardario. Dal loro amore è nata nel 2016, Rania. Sembrava tutto lineare, ma la vita a volte ti sorprende: quando Francesca ha incontrato, casualmente, Eugenio Grimaldi, esponente di spicco della famiglia che è a capo dell’importantissimo Grimaldi Group (logistica e trasporto marittimo), è esploso un amore che non poteva lasciare spazio ai dubbi. Ma anche Eugenio aveva un passato impegnativo, con due bambini, avuti con l’ex moglie Veronica, figlia di Mario Resca, un mito tra i top manager. Per Francesca chiudere con il passato è stata una scelta difficile, che è costata anche molto dolore, incomprensioni, traumi e avvocati. In più, Eugenio usciva da un’esperienza molto forte: ha raccontato lui stesso che un linfoma lo aveva colpito. Aveva solo 31 anni, oggi ne ha 40, e la vita, per un attimo, gli era sembrata finita. Guarito, ha incontrato Francesca e ha trovato «Quello che entrambi meritiamo: la felicità». Sia Francesca sia Eugenio sono più che restii a parlare del loro privato. Francesca lo ha dimostrato anche durante una recente intervista a Verissimo, dove si è commossa profondamente di fronte a Silvia Toffanin parlando della sua seconda maternità: Esmeralda è nata dopo appena sei mesi e per quattro è rimasta in ospedale. Francesca ha superato una paura immensa. «Pesava 800 grammi», ma oggi è una bambina bellissima, come la sua felicità con Eugenio.