Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:00
In evidenzaAggiornato alle ore 08:00
Altri sport

Di Veroli, che peccato! L’oro sfuma all’ultima stoccata

Terza medaglia d’argento per la spedizione azzurra ad Hong Kong

Sergio Arcobelli
Dario Di Veroli
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

L’argento rocambolesco e beffardo di Dario Di Veroli. Il terzo argento azzurro ai Mondiali di Hong Kong, il secondo all’ultima stoccata e sempre nella spada dopo quello di Giulia Rizzi. L’oro resta stregato per l’Italia: oggi ci provano le fiorettiste guidate da Arianna Errigo (con Martina Batini, Martina Favaretto e Anna Cristino) e gli sciabolatori (Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri). Di Veroli, neo laureato in Economia, bissa la medaglia dei Mondiali di Milano 2023 e cede 12-11 al primo svizzero iridato, Lucas Malcotti. Il 24enne poliziotto aveva chiuso davanti 6-4 il primo periodo; nel finale thrilling lo spadista di Sion strozza l’urlo dell’azzurro, autore nei quarti di una rimonta in 21′ con 4 stoccate fulminanti per eliminare Matsumoto a trovare la via del podio.

Il bronzo è dell’altro giapponese Yamada e di Alomairi (prima medaglia per l’Arabia Saudita). Racconta Dario: «A una stoccata dall’oro fa male ma ho combattuto dall’inizio alla fine, ho dato proprio tutto». Romano e romanista, trasferitosi a Milano per allenarsi con Diego Confalonieri ed Enrico Garozzo, viene dalla danza, i cui concetti «mi aiutano a tenere un buon equilibrio del corpo sulla pedana e a controllare la postura mentre tiro. È importante». Nella scherma è finito seguendo la sorella maggiore Aurora, mentre il terzo dei fratelli, Damiano, ha scelto il fioretto. Già campione europeo, una Coppa del Mondo e l’oro mondiale a squadre, Dario è stato campione olimpico giovanile, non utilizzato ai Giochi di Tokyo e a Parigi ha chiuso 11° e 5° a squadre. Mani vuote nella sciabola femminile: la miglior azzurra è Michela Battiston, 11ª: l’oro è della tedesca Eifler sulla francese Balzer, il bronzo è dell’ungherese Battai e dell’altra francese Tori.

Spada

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.