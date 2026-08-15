Diaz oro nel salto triplo con record italiano. Dellavalle bronzo. Crippa quarto nei 10mila metri

Doppietta da sogno per l’Italia nel salto triplo. Agli Europei di atletica di scena a Birmingham, la spedizioneazzurra può festeggiare due nuove medaglie grazie ad Andy Diaz eAndrea Dallavalle, rispettivamente oro e bronzo al termine della garanella rassegna continentale. Diaz si è conquistato il primo posto alsecondo salto, volando a 18.15 e facendo segnare il nuovo record italiano. Secondo il portoghese Pedro Pichardo.

Quarto posto a poco più di sei decimi dal bronzo per Yeman Crippa nei 10.000 metri dei Campionati europei di atletica di Birmingham. Per l’azzurro si trattava del ritorno sui 10.000 a distanza di tre anni dall’ultima gara. Il mezzofondista trentino negli ultimi anni si era concentrato sulla maratona e sulle gare su strada. Crippa dei 10.000 e’ il primatista italiano con 27′10″76 (ottobre 2019). Campione europeo si e’ laureato lo svedese Andreas Almgren sempre al comando della gara dopo i 1400 metri. Lo scandinavo, gia’ bronzo lo scorso anno ai Mondali di Tokyo, ha concluso in 27′23″44, nuovo primato dei campionati. Argento allo svizzero Dominic Lokinyomo Lobalu (27′42″67), terzo il francese Jimmy Gressier (28′07″90) che ha preceduto Crippa (28′08″56).