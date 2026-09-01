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Eurovolley: un altro 3-0 e azzurre ai quarti

Domani alle 19 per le ragazze di Velasco sarà tempo di quarti di finale

Filippo Ferraioli
Italia in finale ai Mondiali di volley femminile. Battuto il Brasile
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L’Italvolley alza i giri del motore nella prima sfida da dentro o fuori, fa la voce grossa battendo 3-0 la Bulgaria (25-18, 25-13, 25-13) e vola con autorità ai quarti di finale dell’Europeo. A Brno (Repubblica Ceca), per le azzurre è sufficiente poco più di un’ora per archiviare la pratica contro le giovanissime avversarie allenate da Marcello Abbondanza. L’equilibrio, se tale si può definire, dura soltanto fino a metà del primo set, prima del parziale di 11-4 col quale la Nazionale allunga per andare a conquistare il punto dell’1-0, senza più voltarsi indietro. Gli altri due set raccontano di un sostanziale monologo azzurro fino all’ultimo pallone messo a terra da Fahr, con le solite Antropova e Egonu a trascinare rispettivamente con 18 e 14 punti. Domani alle 19 per le ragazze di Velasco sarà tempo di quarti di finale, attese dalla vincente della gara tra Repubblica Ceca, padrona di casa, e Svezia. Servirà un altro successo, per volare a Istanbul a caccia delle medaglie.

Italvolley

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